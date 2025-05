Microsoft libera modelo o1 grátis no Copilot e anuncia novos Surface

A Microsoft comunicou hoje que está disponibilizando gratuitamente o modelo de raciocínio o1, da OpenAI, para todos os usuários do Copilot. Com isso, não é mais preciso assinar um plano mensal de R$110 (ou US$20) do Copilot Pro para obtê-lo.

No Copilot, o modelo alimenta o recurso Think Deeper, o qual permite que a IA lide com perguntas mais complexas.

Today we’ve made Think Deeper free and available for all users of Copilot.



This now gives everyone access to OpenAI’s world class o1 reasoning model in Copilot, everywhere at no cost.



I urge you to give it a try. It’s truly magical. Think Deeper helps you: pic.twitter.com/nzccl0tdhL — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) January 29, 2025 Hoje, tornamos o Think Deeper gratuito e disponível para todos os usuários do Copilot.

Isso agora dá a todos acesso ao modelo de raciocínio o1 de classe mundial da OpenAI no Copilot, em qualquer lugar e sem custo.

Eu recomendo que você experimente. É realmente mágico. O Think Deeper ajuda você a:

Na semana passada, vale lembrar, a OpenAI também tornou gratuito o uso do modelo o3-mini para usuários do ChatGPT.

Novos Surface para empresas

A Microsoft também revelou hoje duas adições à linha Surface para empresas, com um detalhe inédito: agora eles também vêm com os processadores Intel Core Ultra (Series 2) — além da opção com o chip Snapdragon X, da Qualcomm.

O Surface Laptop 7ª Edição e o Surface Pro 11ª Edição chegam com a certificação Copilot+ PC, anunciada no ano passado. Isso significa que eles são projetados especificamente para a plataforma de IA da empresa. A Microsoft também anunciou uma versão 5G do Surface Laptop 7ª Edição, a qual será lançada ainda este ano.

O Surface Laptop 7ª Edição possui dois tamanhos de tela, 13,8 e 15 polegadas. Ambos podem ser configurados com até 32GB de RAM e até 1TB de armazenamento com o chip da Intel, sendo que a Microsoft promete até 14 horas de duração da bateria no modelo de 15″ e até 12 horas na variante de 13,8″ (ambos com o chip Intel), o que é aproximadamente uma hora a menos de autonomia em relação às versões com o chip da Qualcomm. Os modelos com chip Intel estarão disponíveis a partir de US$1.500, enquanto a versão com o Snapdragon custa a partir de US$1.100.

Já o Surface Pro 11 pode ser equipado com um display LCD ou OLED de 13″. Também é possível configurá-lo com até 32GB de RAM e até 1TB de armazenamento com os chips da Intel (Ultra 5 ou Ultra 7). O modelo tem ainda um leitor NFC integrado para oferecer suporte a chaves de segurança. Ele estará disponível a partir de US$1.500, enquanto o modelo com o chip da Qualcomm sai a partir de US$1.100.

Por fim, a Microsoft apresentou um novo dock projetado para funcionar com todos os dispositivos Surface com uma porta USB-C, o qual suporta dois monitores 4K a 60Hz e inclui carregamento passthrough com potência de 65W e até 40Gbps para transferências de dados. Ele oferece uma porta USB-A 3.2 e uma USB-C 4 Gen 3 na frente, enquanto na traseira há uma única USB-C 4 Gen 3, uma HDMI 2.1, uma Ethernet e um conector USB-C para a fonte de alimentação de 100W.

Os novos laptops da gigante de Redmond chegam antes de um possível lançamento dos MacBooks Air com chip M4, o qual poderá acontecer ainda neste trimestre.

