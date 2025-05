Threads libera aba de mídia em perfis e opção para marcar pessoas em fotos

O Threads, rede social da Meta que concorre com o X (ex-Twitter) e o Bluesky, anunciou hoje a inclusão de algumas funcionalidades em nova atualização do app: uma aba de mídias no perfil de usuários, que mostrará apenas as fotos e os vídeos publicados, e a possibilidade de marcar outros perfis nas fotos compartilhadas na rede.

Anunciadas pelo chefe do Instagram, Adam Mosseri, as novidades já estão disponíveis globalmente. Segundo ele, se tratam de funções muito pedidas pela comunidade.

Além desses recursos, Mosseri cita a função de marcação que já havia começado a ser liberada na semana passada e permite que usuários deem a sua opinião em outros posts. Antes disponibilizada em países selecionados, agora a novidade está chegando a todos os usuários globalmente.

A adição de novos recursos ao Threads faz parte da estratégia da Meta de atrair mais usuários para a rede e aumentar a sua popularidade. Nos últimos meses, ela ganhou diversas novas funções, como agendamento de posts, feeds personalizados e tópicos em alta. Como resultado, o número de usuários neste mês aumentou de 300 para 320 milhões — crescendo mais que o rival Bluesky, por exemplo.

via TechCrunch