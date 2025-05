Vivaldi para iOS ganha tradução de páginas, compartilhamento de abas e mais

Poucos dias após o lançamento para macOS, a versão 7.1 do Vivaldi acaba de chegar ao iOS com uma série de novidades que prometem deixar a navegação no browser ainda mais prática — algumas delas, inclusive, que já estavam disponíveis em outras versões do app, mas que estão chegando agora ao iPhone.

Uma delas é o Vivaldi Translate, recurso que já estava disponível em desktops e no Android, e permite traduzir instantaneamente páginas da web inteiras ou textos selecionados para mais de 100 idiomas. Alimentada pelo Lingvanex, o recurso preza pela privacidade, sem nenhum rastreamento.

Outra novidade chegando ao iOS são os Speed Dials inteligentes. Agora é mais fácil e rápido adicioná-los com a nova seção de diálogo, a qual exibe seções para sites populares e frequentemente visitados — o que facilita salvar exatamente aquilo que você precisa e torna a organização mais prática.

A adição dos Marcadores, por sua vez, também foi melhorada. Agora há uma nova opção no menu denominada “Adicionar página…”, a qual permite rapidamente adicionar a página atual à Página Inicial, aos Marcadores e à Lista de Leitura (ou até mesmo diretamente à Tela de Início do iOS, caso você queira).

Assim como na atualização para macOS, o Vivaldi para iOS também fez alterações nos mecanismos de busca padrão, bem como implementou o compartilhamento facilitado de abas em uso no navegador entre dispositivos, a qual pode ser feita com um único clique para manter o fluxo de navegação.

Além de correções de bugs e outras melhorias, o navegador também ganhou novidades como a possibilidade de fazer uma pesquisa com um texto na área de transferência ou de compartilhar um site pela barra de endereços. Há também níveis de zoom personalizados e configurações de sugestão de pesquisa.