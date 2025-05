Aplicativo oficial do Grok (chatbot do X) é disponibilizado no Brasil

Pouco mais de um mês após falarmos sobre os testes na Austrália e algumas semanas após a liberação em alguns países selecionados, o aplicativo oficial do Grok — chatbot da xAI (de Elon Musk) integrado ao X (ex-Twitter) — finalmente foi disponibilizado na App Store brasileira.

O app em si tem funcionamento semelhante ao presente na aba dedicada da rede social, embora com uma interface diferente e sem algumas funções específicas como a possibilidade de conversar sobre determinado perfil ou post sem ter que colar seu link no chat.

Permitindo conversar por texto e gerar imagens, o app possibilita o uso sem login em uma conta — o que pode ser bom em termos de privacidade. Curiosamente, no entanto, as conversas não parecem ser sincronizadas com o Grok do X, mesmo com as duas contas devidamente logadas.

O aplicativo também conta com recursos interessantes disponíveis no ChatGPT (da OpenAI), como a possibilidade de personalizar o Grok informando detalhes sobre você e de informar ao chatbot como devem ser as suas respostas.

O lançamento no Brasil, vale recordar, chega após o boom causado pelo chatbot chinês DeepSeek — o qual continua liderando em downloads entre os apps gratuitos na App Store por aqui e em vários outros países.

