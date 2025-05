Apple pagará US$20 mi para encerrar ação sobre Watches com baterias estufadas

Desde 2019, a Apple enfrenta um processo no qual é alegado que os Apple Watches Series 1, 2 e 3 “não eram seguros”. Mais precisamente, a acusação diz que a companhia ignorou um problema que poderia fazer com que as baterias estufassem e quebrassem componentes críticos, como a tela. A companhia, lembremos, também já enfrentou outros litígios sobre o mesmo problema.

Publicidade

Agora, quase seis anos depois, ambas as partes chegaram a um acordo, pelo qual a Apple concordou em pagar US$20 milhões para resolver o imbróglio — ainda que a empresa não admita qualquer irregularidade com os dispositivos, conforme informações da CNET.

Esse acordo se aplica aos compradores do Apple Watch original, Series 1, Series 2 e Series 3, que não estão mais disponíveis para compra. Embora discordemos fortemente das reivindicações feitas contra esses modelos de Apple Watch de primeira geração, concordamos em fazer um acordo para evitar mais litígios.

Para receber o pagamento, um usuário tem que necessariamente ter possuído um modelo de Apple Watch afetado e ter provas de que relatou um problema relacionado ao inchaço da bateria entre 24 de abril de 2015 e 6 de fevereiro de 2024. Caso a pessoa aceite o pagamento da Apple, ela renuncia à sua capacidade de prosseguir com uma ação legal contra a empresa em relação a esse problema específico.

Os membros do acordo devem confirmar ou atualizar as informações de pagamento nesse site até 10 de abril de 2025. Da mesma forma, aqueles que desejam se retirar do acordo e registrar outra reclamação contra a Apple relacionada ao caso têm até 24 de fevereiro de 2025 para tal.

Publicidade

Vale notar, por fim, que o tribunal responsável pelo caso ainda precisa decidir se aprovará o acordo. Se sim, os membros da ação receberão o pagamentos após quaisquer apelações serem resolvidas.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.