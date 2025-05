CalDigit lança novo dock de 9 portas com Thunderbolt 5, ideal para Macs

A CalDigit revelou, hoje, o Element 5 Hub (E5), seu primeiro dock compatível com a tecnologia Thunderbolt 5. Segundo a marca, esse é o seu hub mais poderoso e também o mais compacto, mantendo o mesmo tamanho do modelo anterior.

O dispositivo conta com um total de nove portas, das quais quatro são compatíveis com os cabos Thunderbolt 5 (além das versões anteriores, Thunderbolt 4 e Thunderbolt 3), três USB-A e duas USB-C.

Ideal para os Macs com chip M4 Pro/Max, que utilizam o novo padrão, o Element 5 Hub é capaz de fornecer bastante energia para diferentes dispositivos, mantendo a mesma potência. Além disso, ele pode se conectar com até três monitores a uma resolução 4K/60Hz no Windows, ou até dois monitores a 6K/60Hz no caso do macOS.

A energia do E5 vem de uma fonte de alimentação com potência máxima de 180W (que é 42% menor que a do modelo anterior e oferece 30W de potência adicional), a qual destina 90W para o computador principal, e divide os outros 90W em 15W para cada saída Thunderbolt 5 e 7,5W para as portas USB-A e USB-C — o que significa que, ao plugar diversos cabos no dock, nenhum dispositivo perderá potência.

As quatro portas Thunderbolt 5 possuem velocidade de transferência de 80Gbps (que podem chegar a 120Gbps com o Bandwidth Boost), enquanto as portas USB-A/C são capazes de atingir velocidades de até 10Gbps.

O Element 5 Hub está disponível para compra na loja digital da CalDigit, pelo preço de US$250, com previsão de chegada ao mercado europeu no próximo mês.

via The Verge