Canais finalmente aterrissam no app do WhatsApp para Mac

O WhatsApp deu mais um passo para facilitar a vida dos usuários: a função Canais agora está disponível também no seu aplicativo para Mac. O recurso, vale lembrar, estava em fase de testes desde setembro do ano passado.

Agora, portanto, usuários poderão acompanhar as atualizações dos seus canais favoritos diretamente do computador, sem precisar ficar pegando o celular toda hora. Pra quem usa o WhatsApp no trabalho ou no dia a dia, essa novidade é uma mão na roda.

Os Canais são aquela ferramenta que o WhatsApp lançou um tempo atrás para criadores, empresas e organizações compartilharem informações com diversas pessoas de uma vez, sem expor números de telefone.

Essa atualização faz parte de um esforço do WhatsApp pra deixar o app mais integrado entre diferentes dispositivos. Recentemente, a plataforma já tinha melhorado o app de desktop, permitindo participar de chamadas de vídeo e até compartilhar a tela em chamadas pelo Mac.

Aqui no Brasil e em países onde o mensageiro faz sucesso — leia-se: onde ele é praticamente essencial pra comunicação —, essa novidade deverá agradar muita gente, principalmente quem usa o app para trabalho ou estudo.

A tendência é que os Canais sejam liberados para todos os usuários de forma gradativa. Se você já recebeu o recurso, contudo, já dá pra aproveitar a praticidade de acompanhar tudo sem precisar largar o computador.