Como mudar o tamanho dos ícones e da lista no app Arquivos [iPhone e iPad]

Para tornar o aplicativo nativo Arquivos (Files) ainda mais personalizado de acordo com os seus gostos, a Apple permite que você altere o tamanho dos ícones e da lista de arquivos armazenados nele.

Por padrão, ele está definido como… “Padrão”, mas, ao escolher “Compacto”, é possível visualizar mais pastas e arquivos no app sem precisar navegar tanto dentro dele. Veja como fazer isso! 🙂

Com o Arquivos aberto no seu iPhone ou iPad, toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e vá em “Opções de Visualização”.

Em seguida, use o menu suspenso ao lado de “Ícone e Tamanho da Lista” para alternar entre “Padrão” e “Compacto”.

Na prática, confira como ficam as duas visualizações, respectivamente:

A mudança pode parecer sutil, mas ao lidar com centenas ou milhares de documentos, a diferença na prática pode ser significativa!