Docussérie “Vietnã – A Guerra Que Mudou os EUA” estreia no Apple TV+

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV+ a série documental “Vietnã — A Guerra Que Mudou os EUA” (“Vietnam: The War That Changed America”). Em seis episódios (todos eles já disponíveis), a produção traz uma visão humanista sobre a vida dos que viveram um dos conflitos mais divisivos da história dos Estados Unidos.

Narrada por Ethan Hawke, a docussérie apresenta testemunhos em primeira pessoa sobre a guerra, bem como imagens de arquivo exclusivos e reencontros de veteranos que não se viam há décadas, fornecendo um verdadeiro retrato das mudanças que a guerra causou ao país.

Os cineastas resgataram mais de 1.100 horas de imagens de arquivo para levar os espectadores pelas manchetes e para a vida de soldados, civis de todos os lados do conflito, manifestantes antiguerra e sobreviventes, fornecendo um retrato cru de uma nação dilacerada pela guerra.

Entre os entrevistados pela produção, estão veteranos de guerra, jornalistas, atletas, soldados vietcongue e civis vietnamitas — uma diversidade que certamente contribui para enriquecer a história que é narrada.

Reveja o trailer oficial da produção:

Produzida pela 72 Films, mesma empresa responsável pelo renomado documentário “Memórias do 11-9” (“9/11: One Day in America”), a série conta com direção de Rob Coldstream e produção de Caroline Marsden, enquanto a produção executiva ficou a cargo de David Glover e Mark Raphael.

