Gmail para iOS e iPadOS é atualizado para linguagem de design Material 3

O aplicativo do Gmail para iOS e iPadOS foi atualizado ontem e ganhou um novo design baseado na linguagem visual Material 3, que já havia sido adotada por várias outras ferramentas do Google no Android há tempos, mas que ainda engatinha nos dispositivos da Maçã.

Como é possível notar nas capturas de tela a seguir, compartilhadas pelo pessoal do 9to5Google, as mudanças são pontuais e se limitam a alguns poucos elementos da interface — como a barra de pesquisa, que agora traz o formato de pílula em vez de um design mais retangular.

O botão “Escrever” (“Compose”), por sua vez, seguiu o caminho oposto e agora conta com um visual mais retangular em vez de um formato de pílula, embora ainda traga cantos arredondados. Ele também entrega outra mudança importante dessa atualização do app: a adoção da cor azul como a cor de destaque do Gmail.

Caso você tenha a integração com o Google Chat e/ou o Google Meet ativada, os ícones das diferentes abas presente na parte de baixo da tela agora são destacados também com um elemento no formato de pílula.

As mudanças também podem ser vistas ao abrir um email, é claro. A mais chamativa delas provavelmente é o novo design do menu overflow, que antes era representado por três pontos na horizontal (“…”), mas agora é disposto na vertical e fica confinado num círculo.

Além do Gmail, o Google Chat também já foi atualizado para o Material Design 3 no iOS e iPadOS. Outros apps da empresa, incluindo os populares Drive, Documentos (Docs), Planilhas (Sheets), Apresentações (Slides) e Meets, ainda contam com o visual antigo.