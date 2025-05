Jogo BUMP! Superbrawl, da Ubisoft, é lançado para iOS/iPadOS

A francesa Ubisoft lançou nesta semana o game BUMP! Superbrawl para iPhones e iPads, o qual coloca os jogadores na pele de deuses mitológicos do mundo inteiro para duelar em partidas PvP de um contra um.

Publicidade

Ambientado na utópica cidade de Arcadia, o jogo consiste em partidas caóticas de três minutos de duração e que incentivam você “a aperfeiçoar as suas habilidades para superar jogadores do mundo todo” — tudo com uma boa dose de estratégia em embates por turnos.

BUMP! Superbrawl traz 20 personagens únicos espalhados em 4 classes: Brigão, Corredor, Atirador e Mago. Cada um deles, é claro, conta com suas próprias habilidades, as quais podem ser combinadas com as de outros heróis para causar ainda mais dano no campo de batalha.

Cada partida dos quatro modos de jogo (Luta, Captura de Área, Assalto e VIP) acontecem em arenas aleatórias que vão desde estádios e praias até cenários mais mirabolantes. Segundo os desenvolvedores do game, elas contam com várias armadilhas como minas, meteoros e teletransportes, então é crucial calcular bem cada um dos seus movimentos.

Publicidade

BUMP! Superbrawl deixa você montar equipes com até três jogadores para enfrentar pessoas no mundo inteiro. Por falar nisso, os heróis e suas respectivas habilidades são escolhidas na fase de planejamento, na qual é possível posicioná-los e antecipar os movimentos do seu adversário.

Conforme o jogador vai batalhando, mais heróis e itens são desbloqueados, e os atributos dos personagens são aprimorados — algo essencial para as partidas ranqueadas, nas quais é possível transitar entre ligas que vão do “bronze” até o “mestre”.

Compatível com o iOS/iPadOS 13.0 ou superior, BUMP! Superbrawl está disponível na App Store, bem como na Play Store (para dispositivos Android) e no Steam (para PCs).

via TudoCelular.com