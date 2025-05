Novos usuários podem assinar 6 meses do Apple Music por apenas R$5,90

O Apple Music lançou aquela que é a sua melhor oferta desde o lançamento do serviço — desconsiderando, claro, os períodos gratuitos para quem comprou determinado dispositivo ou aparelho.

Até o dia 27 de fevereiro, novos usuários poderão entrar para o serviço pagando apenas R$5,90 por seis meses de assinatura. É o equivalente a R$1 por cada mês de Apple Music — um desconto de mais de 95%!

Mude para o Apple Music com uma nova assinatura e ganhe 6 meses por R$5,90. Ouça um dos maiores catálogos de música do mundo, sem anúncios e com a mais alta qualidade de áudio disponível.

Para aproveitar a promoção, é preciso cadastrar uma nova conta no Apple Music usando um iPhone, iPad ou Mac para que a oferta apareça na tela. Basta seguir as orientações para continuar o processo.

Segundo a Apple, o desconto não está disponível para pessoas qualificadas a uma oferta de 3 meses grátis no Apple Music e só pode ser resgatado exclusivamente nos dispositivos supracitados.

Após o período, você passará a ser cobrado pelo valor habitual do serviço, a menos que cancele antes — o que o permitirá continuar com o acesso durante os seis meses.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

