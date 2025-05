O que fazer se unidades externas não aparecerem no app Arquivos [iPhone/iPad]

A implementação da entrada USB-C em iPhones e iPads mais recentes marcou um importante passo da Apple na expansão das capacidades desses dispositivos.

Publicidade

Com essa porta, você pode conectar dispositivos de armazenamento externo, transferir arquivos com maior velocidade e aproveitar melhor os diversos tipos de adaptadores disponíveis.

No entanto, alguns usuários acabam enfrentando um desafio que, às vezes, pode ser estressante: quando a unidade externa não está aparecendo no seu dispositivo.

Porém, neste artigo ofereceremos algumas soluções para resolver esse problema, permitindo que você aproveite ao máximo esse suporte e libere espaço no seu iPhone ou iPad. Veja como fazer! 🙂

Publicidade

Primeiramente, é importante que você saiba onde localizar a unidade externa vinculada ao seu aparelho pelo app Arquivos (Files). Com o app aberto, toque na aba “Explorar” e em “Explorar” (no canto superior esquerdo) para vê-la na seção “Locais”.

Após averiguar e confirmar que a unidade externa não está sendo reconhecida pelo seu dispositivo, tente alguma das dicas abaixo!

Use o cabo fornecido pela fabricante

Use apenas o cabo USB-C fornecido com a unidade externa para garantir velocidades de transferência rápidas e robustas. Cabos de terceiros, em alguns casos, podem causar problemas de conexão.

Conecte a unidade diretamente

Conecte o SSD diretamente ao iPhone ou iPad, evitando adaptadores/hubs — alguns acessórios de baixa qualidade podem causar falhas.

Remova a capa

Capas grossas do iPhone e iPad podem impedir a conexão correta. Remova-a e tente novamente.

Verifique o espaço disponível

Se o SSD ou o HDD estiver cheio, apague arquivos desnecessários conectando-o a um Mac/PC e, em seguida, reconecte-o ao iPhone ou iPad.

Verifique se não há superaquecimento

Existe a possibilidade de o app Arquivos não estar encontrando sua unidade devido à temperatura — e isso pode ser no iPhone/iPad, no adaptador ou a na própria unidade. Com isso, desconecte-o, aguarde alguns minutos e tente novamente.

Verifique se a unidade externa não está corrompida

Se a unidade externa não for reconhecida, conecte-a a um Mac/PC para verificar. Se ele não funcionar em nenhum dispositivo, é provável que ela esteja mesmo com problemas.

Publicidade

Se esse for o caso, faça o seguinte:

Conecte a unidade externa a um Mac/PC. Se for um Mac, abra a ferramenta Utilitário de Disco (Disk Utility) e selecione o SSD/HDD na barra lateral. Clique em “Apagar” e siga as instruções na tela para concluir o processo.

Após isso, ejete a unidade e tente conectá-la novamente em seu iPhone ou iPad.

Atualize o sistema operacional

Às vezes, um update pendente pode corrigir bugs pontuais no sistema. Por isso, verifique nas configurações do seu aparelho se ele está atualizado. Basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software.

Se essas dicas não ajudaram, o jeito é buscar a ajuda da Apple para que a situação seja avaliada. Isso pode ser feito pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte.

Também é possível marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.

via GuidingTech