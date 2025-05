Organize é um app brasileiro que facilita o gerenciamento de listas de compras

Você é daqueles que se embananam completamente na hora de fazer as compras e acha que o aplicativo Lembretes (Reminders) padrão do iPhone não é suficiente? Pois existe um aplicativo brasileiro que pode ser a solução para seus problemas.

Publicidade

Criado pelo desenvolvedor Davi Orzechowski (o mesmo responsável pelo iSenhas), o software Organize tem como objetivo principal funcionar como uma lista de compras versátil e com uma série de funcionalidades.

Com referências de preços dos principais supermercados do Brasil, o software conta com controle de preços com histórico por produto, divisão de produtos por seção, bem como reconhecimento automático de ícones e produtos.

Já tendo ficado em destaque na App Store por duas vezes, o app pode ser acessado em iPhones, iPads, Macs e Apple Watches, contando também com widgets para possibilitar a visualização da lista sem nem abrir o app.

O Organize pode ser baixado gratuitamente na App Store, mas para usufruir da criação de listas de forma ilimitada é preciso adquirir sua versão Premium dentro do app, a qual está disponível por uma compra única de apenas R$10.