Promoções na App Store: ABC 123 Letters Tracing Kids, Type:Rider, Pictmemo e mais!

Fechando a semana e o mês de janeiro com a nossa seleção de promoções na App Store nesta sexta-feira!

O ABC 123 Letters Tracing Kids, criado por Arima Jain, é um aplicativo educacional para auxiliar na aprendizagem da escrita utilizando dispositivos eletrônicos.

Com o app, é possível praticar e desenvolver as habilidades da escrita cursiva do alfabeto, com apoio de áudio, guias visuais e animações, tornando a experiência mais divertida e interessante.

O ponto negativo fica pela ausência do português como idioma, ao mesmo tempo que pode ser uma oportunidade para uma combinação com o aprendizado de inglês.

Aproveite o desconto! ✏️

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$120 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de ação.

Jogo de palavras.

Aplicativos

Fotos como notas rápidas.

Utilitário para desenvolvedores.

Anotações rápidas.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀