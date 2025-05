Tim Cook defende que ainda há espaço para inovação no iPhone

O CEO da Apple, Tim Cook, disse ontem durante a conferência telefônica dos resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2025 da empresa estar bastante otimista para o futuro do iPhone — produto que, segundo ele, ainda tem muito o que evoluir.

A declaração veio depois de uma pergunta de um jornalista, o qual provavelmente estava tentando arrancar alguma informação relacionada ao rumorado “iPhone 17 Air/Slim”.

Embora não tenha dito nada muito revelador a respeito desse assunto, o executivo deu a entender que ainda existem coisas interessantes sendo preparadas para o aparelho:

Acho que há muito mais por vir. Não poderia me sentir mais otimista sobre a nossa linha de produtos. Acho que ainda há muita inovação no smartphone.

Logo em seguida, Cook foi questionado se o perfil superfino dos iPads Pro equipados com o chip M4 estaria ajudando a aumentar as vendas dos tablets da Maçã, mas ele negou que esse seja o caso. De acordo com o chefão da Apple, foram os iPads Air e o iPad de entrada que lideraram as vendas dessa categoria de produtos no último trimestre fiscal — algo esperado, levando em conta os preços elevados dos iPads Pro.

Base instalada de dispositivos cresceu

E por falar em iPhones e iPads, também de acordo com Cook, a base instalada de dispositivos da Maçã atingiu a impressionante marca de 2,35 bilhões de aparelhos no último trimestre fiscal.

Esse número, que obviamente também leva em conta Macs e outros produtos da Apple, representa um aumento desde a última atualização há um ano, quando a empresa registrou 2,2 bilhões de dispositivos ativos em todo o planeta.

Isso também significa que a base instalada de dispositivos da Apple segue crescendo em torno de 150 e 200 milhões de aparelhos por ano. A empresa, vale lembrar, quebrou a marca dos 2 bilhões pela primeira vez em 2023.

