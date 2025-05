Timothy Olyphant se junta a Anya Taylor-Joy no elenco da série “Lucky”, do Apple TV+

O ator Timothy Olyphant, conhecido por atuar em produções como “Daisy Jones & The Six” e “Amsterdam”, estrelará no elenco da nova minissérie do Apple TV+, “Lucky”.

O drama, baseado no bestseller homônimo de Marissa Stapley, é protagonizado pela atriz Anya Taylor-Joy e conta a história de “uma jovem que deixou para trás a vida de crime em que foi criada anos atrás, mas agora deve abraçar seu lado mais sombrio e criminoso uma última vez em uma tentativa desesperada de escapar de seu passado”. Olyphant interpretará John, o pai de Lucky.

Criada por Jonathan Tropper (“See”), que também atua como diretor e produtor executivo, “Lucky” é produzida pela parceria do Apple TV+ com a Hello Sunshine, responsável por títulos como “The Morning Show” e “The Gorge”, com Taylor-Joy. Por falar na atriz, ela também é produtora executiva ao lado de Reese Witherspoon (“Legalmente Loira”) e Lauren Neustadter.

Essa marca a segunda série do Apple TV+ em que Olyphant estrelará, com um próximo título de comédia sobre golfe, ao lado de Owen Wilson, em produção. As gravações de “Lucky” estão previstas para começar entre março e junho deste ano.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

