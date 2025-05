WhatsApp testa criação de eventos em chats individuais e opção para favoritar atualizações de canais no iOS

Em mais uma rodada de testes do seu aplicativo para iOS, o WhatsApp está implementando uma novidade que facilitará ainda mais a criação de eventos na plataforma, conforme visto pelo WABetaInfo na versão beta 25.2.10.73 do app, disponível no TestFlight.

Com a provável novidade, será possível criar um evento diretamente em um chat individual — o que tornará mais fácil gerenciar eventos que envolvem apenas duas pessoas, uma vez que o recurso está disponível oficialmente até agora apenas em conversas em grupo.

Adicionar um evento em um chat individual é praticamente idêntico a fazê-lo em um grupo. Basta abrir o seletor de adição do app (no botão “+”) e selecionar a opção “Evento” para iniciar o processo — o qual envolve adicionar detalhes como nome, descrição e data.

O recurso é interessante por permitir o gerenciamento de eventos entre pessoas sem deixar o WhatsApp e sem depender de aplicativos externos — o que possibilita colaborar até mesmo com alguém cujo contato não está salvo na lista de contatos do aparelho (como um cliente).

Favoritos em canais

Há muito tempo, o WhatsApp permite favoritar uma mensagem isolada em chats individuais e grupos, mas a novidade ainda não chegou aos canais. Tudo indica, porém, que isso mudará em breve, segundo notou o site na versão beta 25.2.10.71 do aplicativo.

Para favoritar uma atualização de um canal, bastará tocar e segurar sobre ela para que a opção apareça. Os updates favoritados aparecerão em uma seção dedicada na tela de informações do canal, bem como também poderão ser visualizados na seção já existente na aba Configurações.

A diferença é que, no caso dos canais, será necessário estar seguindo um canal para favoritar um update. Caso você já tenha algum favoritado e deixe de seguir o canal, tais updates também serão removidos automaticamente da sua lista de favoritos.