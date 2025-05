Como baixar filmes comprados/alugados no app Apple TV [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Apple TV do iPhone/iPad e Mac permite que você baixe os filmes ou programas de TV (que não estão disponíveis na loja brasileira, vale observar) comprados ou alugados para assistir mesmo quando não estiver conectado à internet.

Isso é bem útil para quem fará uma viagem de avião ou quer garantir que o filme/a série não “engasgue” devido a uma conexão fraca, por exemplo.

Veja, a seguir, como fazer o download! 📺

Como baixar filmes comprados/alugados no app TV pelo iPhone ou iPad

Abra o app TV e toque na aba “Biblioteca”. Depois, mantenha o dedo pressionado em cima do título e escolha “Baixar”.

Opcionalmente, isso pode ser feito indo até os três pontinhos ao lado do nome ou com o título aberto, selecionando a setinha voltada para baixo (na parte superior direita).

Como baixar filmes comprados/alugados no app TV pelo Mac

Na seção “Biblioteca” da barra lateral, escolha uma categoria e passe o cursor em cima do título, para selecionar “Baixar”.

Isso também pode ser feito clicando com o botão direito do mouse ou dentro da página do filme ou da série.