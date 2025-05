O que fazer se não conseguir encontrar ou baixar conteúdos digitais da Apple

Pode-se dizer que a Apple ajudou a popularizar a compra de itens digitais — seja em 2003, com as músicas da iTunes Store, ou em 2008, com a abertura da App Store do iPhone.

Publicidade

Mas, como sempre, problemas, acontecem. Caso você não esteja conseguindo baixar um item novamente ou se não encontrá-lo nas suas compras, alguns passos podem ajudar a resolver isso na sua Conta Apple (ex-ID Apple).

Veja o que fazer! 😊

Histórico de compras

Confira se o item aparece no seu histórico de compras, acessando esse site. Caso contrário, ele pode ter sido comprado usando outra Conta Apple.

Compatibilidade do app

Se você não ver um aplicativo que deseja baixar de novo, talvez ele não seja compatível com o seu aparelho. Isso pode ocorrer, por exemplo, com um app que você comprou para o Mac e não funciona no iPhone ou Apple Watch.

Compartilhamento Familiar

Se deseja baixar novamente um aplicativo ou outro conteúdo comprado por um familiar, você pode usar o Compartilhamento Familiar para baixar as compras compartilhadas.

No iPhone/iPad

Abra a App Store, toque na sua foto de perfil e vá até “Apps”; No app Apple TV, vá até a aba “Biblioteca” e em “Compartilhamento Familiar”; já no app Livros (Books), toque na sua foto de perfil, na parte superior da tela.

No Mac

Pela Mac App Store, clique em seu nome no canto inferior e clique no nome dele ao lado de “Comprado por”, para selecionar o nome de um membro da família na lista exibida.

Pelo app TV, vá até “Biblioteca” na parte superior da janela, clique na seta ao lado de Biblioteca na barra lateral e selecione a biblioteca de um membro da família.

Publicidade

Já no Livros, clique em seu nome no canto inferior. Em “Compras Familiares”, selecione o nome de um membro da família.

Compras ocultadas

Verifique se alguma das suas compras não foi ocultada. Esse procedimento pode ser feito no iPhone/iPad e no Mac.

Esperamos que tenha conseguido resolver o problema!