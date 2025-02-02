Navegue

Imagem de William McDonald por Pixabay
Ícone do Instagram

Como ativar e editar as legendas de Reels no Instagram [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
02/02/2025 • 18:00
Existem aplicativos de terceiros que oferecem a possibilidade de adicionar legendas em vídeos, para posteriormente serem publicados em redes sociais como o Instagram.

Porém, é possível ativá-las também nativamente ao publicar um Reels na plataforma da Meta.

Confira, a seguir, como ativar isso na plataforma! 😊

  1. Após fazer o upload do vídeo ou gravá-lo na hora, toque em “CC”, deslizando o dedo da direita para a esquerda, na barra de ferramentas inferior.
  2. Aguarde até que o Instagram transcreva o áudio e escolha um estilo de legenda na parte inferior ou, na parte superior, alterando a cor do texto e do fundo.
  1. Para eventualmente editar uma palavra, toque em cima da frase, na palavra específica e corrija o erro.
  2. Para finalizar, selecione “Concluído” e siga os passos para publicá-lo.

Prontinho! 😉

Pedro Henrique Nunes
