Como modificar a sua voz nos Reels do Instagram [iPhone]

Pedro Henrique Nunes
02/02/2025 • 16:30
A aba de Reels do Instagram do iPhone possibilita que você curta milhares de vídeos curtos publicados na rede social.

Se você é um criador de conteúdo ou gosta de fazer vídeos caseiros para o seu grupo de familiares e amigos, saiba que a Meta oferece uma opção de edição para adicionar um efeito de voz aos Reels — de maneira com que ela seja alterada para um dos cinco disponibilizados.

Veja como fazer! 😊

Após selecionar um vídeo ou gravá-lo nativamente no app, vá até “Editar vídeo” e em “Editar”, na barra inferior da tela. Escolha “Efeitos de voz” e selecione um dos cinco disponibilizados:

  • Hélio
  • Gigante
  • Vocalista
  • Locutor
  • Robô

Após isso, toque em “Concluir” e siga os passos para concluir a publicação do seu Reel.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
