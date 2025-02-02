Como modificar a sua voz nos Reels do Instagram [iPhone]

A aba de Reels do Instagram do iPhone possibilita que você curta milhares de vídeos curtos publicados na rede social.

Se você é um criador de conteúdo ou gosta de fazer vídeos caseiros para o seu grupo de familiares e amigos, saiba que a Meta oferece uma opção de edição para adicionar um efeito de voz aos Reels — de maneira com que ela seja alterada para um dos cinco disponibilizados.

Veja como fazer! 😊

Após selecionar um vídeo ou gravá-lo nativamente no app, vá até “Editar vídeo” e em “Editar”, na barra inferior da tela. Escolha “Efeitos de voz” e selecione um dos cinco disponibilizados:

Hélio

Gigante

Vocalista

Locutor

Robô

Após isso, toque em “Concluir” e siga os passos para concluir a publicação do seu Reel.