Como ver um Reel em tela cheia no Instagram [iPhone]

Os Reels do Instagram são uma resposta direta da rede social da Meta ao TikTok — aplicativo mais conhecido de vídeos curtos.

Nele, é bem provável que você encontre conteúdos sobre praticamente qualquer coisa e, conforme você os consome, as recomendações vão ficando ainda melhores.

Ocorre que, em certas publicações, os textos adicionados aos vídeos podem acabar sendo obstruídos pela interface do Instagram em si. Usando um simples truque, porém, você pode deixar a tela do seu iPhone “limpa”!

Há duas maneiras de fazer isso no aplicativo:

A primeira delas é tocar nos três pontinhos (no canto inferior direito) de um Reel e escolher “Ver em tela cheia”. O outro é simplesmente usar um gesto de pinça (como se você fosse aplicar um zoom) em cima do vídeo.

Quando quiser voltar a ver a descrição do Reel e demais botões da interface do Instagram, toque no ícone do canto inferior direito ou use o gesto de pinça no sentido contrário (como se fosse diminuir o tamanho de uma foto).

Simples e muito útil, não?! 😊

via Camila Pires