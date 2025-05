Tech Mix: Summer Game Fest 2025, Fortnite mirando no YouTube e o impacto da IA nos games

Está chegando ela, a que você ama ou odeia, a que é divertida e excêntrica, que não abandona o hype e está sempre de bom humor. Falo da Lady Gaga trazendo um novo álbum em breve, mas poderia ser da Tech Mix — ou “Tex Mix” nas palavras do Eduardo Marques. 🙈

Hoje a vibe da coluna está completamente gamer, vamos explorar o que está por vir no Summer Game Fest 2025, as ambições de Fortnite em se tornar uma plataforma de conteúdo e como a inteligência artificial está revolucionando (ou piorando?) os nossos jogos favoritos.

Summer Game Fest 2025: o grande evento dos games está chegando!

Os gamers já podem marcar no calendário: o Summer Game Fest 2025 acontecerá no dia 6 de junho, das 15h às 17h (horário de Brasília), diretamente do YouTube Theater em Los Angeles. Esse evento se consolidou como um dos principais momentos do ano para a indústria dos games, reunindo grandes estúdios, desenvolvedores indie e, claro, os jogadores sedentos por novidades.

O evento promete ser recheado de revelações, trailers de tirar o fôlego e aquele gostinho de surpresa que sempre esperamos. Se lembrarmos do impacto que tivemos com o anúncio de Elden Ring em 2021, já podemos imaginar o que está por vir. Além disso, as presenças confirmadas de grandes nomes como Xbox, PlayStation e Ubisoft aumentam ainda mais as expectativas.

Se você quer acompanhar cada detalhe, o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e Twitch. Acompanhe as redes sociais do SGF para atualizações em tempo real.

Apesar da euforia, é sempre bom manter o hype sob controle. Nem todos os rumores se concretizam e, como sempre, algumas empresas preferem guardar suas novidades para outros eventos. Ainda assim, a expectativa é de que o SGF 2025 traga grandes momentos para os fãs de games.

Depois de tanta expectativa para o SGF, que tal falar de um jogo que nunca para de se reinventar?

Fortnite: de battle royale a plataforma de conteúdo

Fortnite não é mais apenas um jogo, mas também uma plataforma de criação de conteúdo. Em 2024, a Epic Games distribuiu impressionantes US$352 milhões para criadores de conteúdo, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Essa estratégia visa transformar o jogo em um ecossistema de conteúdo, onde jogadores não apenas jogam, mas também assistem, compartilham e criam experiências interativas.

O modelo funciona assim: ao criar mapas, modos de jogo e experiências dentro de Fortnite, os criadores ganham uma fatia da receita gerada. Com mais de 70.000 criadores ativos e 198.000 ilhas publicadas, a tendência é que Fortnite se torne uma espécie de *YouTube dos games*, em que qualquer pessoa pode produzir e monetizar conteúdo.

Entre os principais benefícios dessa abordagem, podemos destacar:

Maior variedade de jogos e experiências no próprio Fortnite.

Oportunidade para pequenos criadores se destacarem e ganharem dinheiro.

Engajamento prolongado, mantendo jogadores ativos por mais tempo.

Claro, desafios também existem. A concorrência com plataformas como Roblox e Minecraft é grande, e a Epic precisará continuar investindo para manter sua base de criadores engajada. Ainda assim, o futuro parece promissor para essa nova fase de Fortnite.

Se Fortnite está revolucionando como consumimos jogos, a inteligência artificial está mudando completamente a maneira como jogamos.

O impacto da IA nos games: revolução em tempo real

A inteligência artificial está redefinindo os games como os conhecemos. De inimigos mais espertos a companheiros de equipe que realmente ajudam, a IA vem elevando o nível de imersão e desafio. Hoje, não estamos mais falando apenas de NPCs que seguem padrões pré-programados, mas de personagens que aprendem, se adaptam e reagem de maneira realista ao jogador.

Aqui vão 3 exemplos de jogos:

Red Dead Redemption 2: este aclamado título da Rockstar Games utiliza IA avançada para dar vida ao seu mundo aberto. Os NPCs (personagens não jogáveis) exibem comportamentos realistas, reagindo dinamicamente às ações do jogador e ao ambiente. Por exemplo, se você cometer um crime, testemunhas podem denunciá-lo às autoridades, e os personagens lembrarão de seus encontros anteriores com você, tornando as interações mais imersivas.

Alien: Isolation: neste jogo de terror e sobrevivência, a IA do alienígena antagonista é projetada para caçar o jogador de maneira imprevisível. O alien aprende com as ações do jogador, adaptando suas táticas de perseguição e tornando cada encontro tenso e único. Essa IA dinâmica cria uma sensação constante de perigo, elevando o nível de suspense.

Civilization V: este jogo de estratégia em turnos, da Firaxis Games, implementa múltiplas camadas de IA para gerenciar diferentes aspectos do jogo. Há sistemas de IA tática, operacional e estratégica, cada um responsável por diferentes níveis de tomada de decisão, desde movimentos militares até diplomacia e desenvolvimento de cidades. Isso proporciona uma experiência desafiadora, com adversários que planejam e reagem de forma complexa às ações do jogador.

Além disso, a IA está sendo usada na criação de roteiros dinâmicos e na geração de conteúdo. Isso significa que, no futuro, poderemos ver games que se adaptam completamente ao estilo de cada jogador, proporcionando uma experiência única e personalizada.

Se hoje já temos inimigos que aprendem com nossos movimentos e narrativas que se moldam às nossas escolhas, o que esperar do futuro? Com grandes avanços, vêm grandes desafios. Questões éticas, como o impacto da IA sobre os empregos na indústria de games e a segurança dos jogadores, precisam ser debatidas. O futuro da IA nos games é promissor, mas também exige reflexão e responsabilidade.

Inteligência artificial, imersão e inovação… Mas antes de encerrar, chegou a hora dos nossos Pings.

🔔 Pings

Você piscou e já tem novidade no mundo da tecnologia! Nesta seção, solto pequenas doses de informação rápida, direto ao ponto — sem rodeios, só o essencial. Preparado? Então bora para os Pings da semana!

Curtiu a vibe de games dessa Tech Mix? Não deixe de comentar.

Até a próxima, e bons jogos! 🕹️