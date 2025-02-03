Aplicativo pornô é lançado na União Europeia com a chancela da Apple [atualizado]

Como bem sabemos, a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA), da União Europeia, provocou uma série de mudanças no iPhone e na forma como desenvolvedores distribuem aplicativos para o dispositivo.
Entre os apps que se tornaram acessíveis para donos do smartphone da Apple no Velho Continente depois que esse conjunto de regras entrou em vigor, estão o jogo Fortnite (ausente da App Store desde 2020), emuladores dos mais diversos tipos, utilitários para o download de torrents e, agora, até mesmo aplicativos pornográficos.
Como divulgado por Riley Testut, desenvolvedor da loja alternativa de apps AltStore PAL, a Maçã aprovou recentemente o app Hot Tub, o primeiro app do tipo a passar pelo processo de autenticação (também conhecido como “notarização”) da empresa. Essa etapa, vale lembrar, é obrigatória até mesmo para softwares que não são distribuídos pela loja oficial da gigante de Cupertino.
Criado pelo ex-membro da comunidade de jailbreaking c1d3r, ele funciona com uma espécie de agregador de conteúdo pornográfico, reunindo vídeos e filmes de sites como Pornhub, XVIDEOS, XNXX e xHamster em um único lugar.
Embora sempre tenha sido possível acessar esse tipo de conteúdo no iPhone ao navegar pela web com o Safari, as diretrizes da App Store nunca permitiram a existência de um aplicativo de pornografia no seu catálogo. Como lembrado pelo pessoal The Verge, o ex-CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Steve Jobs, disse certa vez que a sua empresa tinha “uma responsabilidade moral de manter a pornografia fora do iPhone”, acrescentando ainda que pessoas as quais procuram esses aplicativos deveriam “comprar um telefone Android”.
Segundo o seu desenvolvedor, o Hot Tub é completamente privado e protege o usuário de anúncios, rastreadores e popups fraudulentos. Equipado com a sua própria ferramenta de busca, ele conta gestos, controles personalizáveis e até mesmo recursos premium — ou seja, que só são desbloqueados mediante uma compra/assinatura.
Para comemorar a chegada do app, Testut disse que todos os ganhos da AltStore PAL através do Patreon serão destinados a causas que “apoiam profissionais do sexo e pessoas da comunidade LGBTQ+”. Segundo o desenvolvedor, isso é uma resposta às ações recentes do governo dos Estados Unidos e às mudanças promovidas pela Meta, que removeu uma série de proteções a grupos marginalizados de suas redes sociais.
Pouco após o anúncio de lançamento do app, a Apple compartilhou um comunicado no qual afirma que “não aprova o aplicativo de pornografia Hot Tub”, conforme apontado pelo jornalista Mark Gurman.
A empresa também se diz “preocupada com os potenciais riscos de segurança do usuário com um aplicativo de pornografia” e diz que isso “prejudica a confiança do consumidor no ecossistema da Apple”.
Estamos profundamente preocupados com os riscos de segurança que aplicativos de pornografia desse tipo criam para usuários da UE, especialmente crianças. Esse aplicativo e outros semelhantes prejudicarão a confiança do consumidor em nosso ecossistema, que trabalhamos por mais de uma década para tornar o melhor do mundo. Ao contrário das falsas declarações feitas pelo desenvolvedor do mercado, certamente não aprovamos esse aplicativo e nunca o ofereceríamos em nossa App Store. A verdade é que somos obrigados pela Comissão Europeia a permitir que ele seja distribuído por operadores de mercado como AltStore e Epic, que podem não compartilhar nossas preocupações com a segurança do usuário.
Testut não perdeu tempo e rebateu o posicionamento da Apple:
Bem que essa história de que a Apple liberaria de boa vontade tal aplicativo estava bem estranha, convenhamos…
