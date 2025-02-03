Apple destaca trajetória de Kendrick Lamar antes do Halftime Show no Super Bowl LIX

A Apple divulgou hoje a seção especial “A trajetória de Kendrick Lamar até o Halftime Show”, uma espécie de preparação para o show do artista no intervalo do Super Bowl LIX. Como de costume, a Maçã preparou uma programação para lá de especial pro evento, que mais uma vez será patrocinado pelo Apple Music.

Dono da música mais ouvida do serviço no ano passado (“Not Like Us”), Lamar será o grande destaque da coletiva de imprensa oficial do show com sua entrevista oficial, a qual acontecerá na quinta-feira (6/2) e será transmitida ao vivo no Apple Music, no Apple Podcasts, YouTube, Facebook, X e NFL Network.

A Maçã também preparou nada menos que 100 horas de programação sobre Lamar na Apple Music Radio, com transmissões diárias de programas especiais como o “Live from Super Bowl LIX NOLA” e o “Super Bowl LIX LA”, bem como o “Kendrick Lamar: Hip-Hop’s MVP”, o qual celebrará a carreira do artista em uma jornada cronológica.

A página especial Kendrick Lamar’s Road to Halftime no Apple Music ainda traz o trailer oficial do show deste ano, bem como uma reunião de playlists, álbuns e DJ Mixes referentes ao evento. Há também a página especial “Kendrick Lamar: a história em 20 músicas” com um verdadeiro mergulho na obra do artista.

Na semana antes da apresentação, qualquer um que usar o Shazam para identificar as músicas de Lamar poderá acessar diretamente a página do evento com conteúdos bônus, um mostrador para o Apple Watch e um wallpaper para o iPhone — bem como um atalho para salvar o show como um evento e receber lembretes sobre ele.

A empresa também preparou novidades para o Apple Maps — que agora conta com suporte a uma experiência mais detalhada e marcos 3D em New Orleans (onde acontecerá o Super Bowl LIX) — e para o Apple Fitness+, que dedica playlists de exercícios inteiras a Lamar na série Artist Spotlight.

Por fim, nos Estados Unidos e em outros países com suporte ao Apple News, há a partir de hoje um hub dedicado à cobertura especial da NFL, com notícias sobre os jogos e curadoria dos editores do serviço. No app Apple Sports, por sua vez, é possível acompanhá-los em tempo real com as Atividades Ao Vivo (Live Activities) do iPhone.

Vale notar, conforme noticiamos na última sexta-feira, que por tempo limitado novos usuários podem assinar seis meses do Apple Music por apenas R$5,90.