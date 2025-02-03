Navegue

Apple Music Replay inaugura playlist de 2025

Lucas Miranda Magalhães
03/02/2025 • 17:04
Apple Music Replay 2025

A versão de 2025 do Apple Music Replay (retrospectiva de músicas, artistas, álbuns, playlists e gêneros mais ouvidos pelo usuário) já está disponível no Apple Music.

A nova playlist pode ser acessada na biblioteca; ela é atualizada frequentemente com as faixas mais ouvidas ao longo do ano — até a retrospectiva final e mais detalhada, em dezembro.

Para os usuários que não possuem a playlist salva na biblioteca, ela pode ser encontrada e adicionada rolando até o final da aba “Início” no app do Apple Music.

A playlist Replay 2025 também pode ser acessada pelo site, onde são exibidas estatísticas mais detalhadas sobre o que foi ouvido em janeiro, incluindo minutos totais, principais artistas, álbuns, gêneros e outras curiosidades. Os dados de fevereiro e dos meses seguintes aparecerão ao longo do tempo.

O Apple Music se destaca de outros apps de streaming de música concorrentes, como o Spotify (conhecido por sua retrospectiva anual “Wrapped”), por oferecer análises mensais do consumo de músicas do ouvinte — e não apenas a já conhecida visão geral de fim de ano.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
