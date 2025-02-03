Apple Music Replay inaugura playlist de 2025

A versão de 2025 do Apple Music Replay (retrospectiva de músicas, artistas, álbuns, playlists e gêneros mais ouvidos pelo usuário) já está disponível no Apple Music.

A nova playlist pode ser acessada na biblioteca; ela é atualizada frequentemente com as faixas mais ouvidas ao longo do ano — até a retrospectiva final e mais detalhada, em dezembro.

Para os usuários que não possuem a playlist salva na biblioteca, ela pode ser encontrada e adicionada rolando até o final da aba “Início” no app do Apple Music.

A playlist Replay 2025 também pode ser acessada pelo site, onde são exibidas estatísticas mais detalhadas sobre o que foi ouvido em janeiro, incluindo minutos totais, principais artistas, álbuns, gêneros e outras curiosidades. Os dados de fevereiro e dos meses seguintes aparecerão ao longo do tempo.

O Apple Music se destaca de outros apps de streaming de música concorrentes, como o Spotify (conhecido por sua retrospectiva anual “Wrapped”), por oferecer análises mensais do consumo de músicas do ouvinte — e não apenas a já conhecida visão geral de fim de ano.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

