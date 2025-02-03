Apple poderá lançar serviço de convites para o iCloud nesta semana; AppleCare+ mudará um pouco

De acordo com o jornalista Mark Gurman na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple planeja lançar já nesta semana um novo serviço para o iCloud — até agora denominado “Confetti” internamente.

O novo serviço seria uma maneira nova de convidar outras pessoas para festas, funções e reuniões — o resultado de um esforço de anos da Apple para revitalizar de alguma forma seu aplicativo Calendário (Calendar).

Recentemente, vale recordar, foram encontradas referências a um novo aplicativo “Convites” na beta do iOS 18.3 — e de acordo com Gurman, o novo serviço está diretamente ligado à nova versão do sistema.

Integrado ao iCloud e contando até mesmo com uma versão para a web, esse novo app teria, de forma dedicada, a funcionalidade presente no app Calendário a qual permite convidar terceiros para variados tipos de eventos.

Mudança importante no AppleCare+

Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), Gurman revelou que teremos, também nesta semana, uma mudança importante na forma de operação do AppleCare+ — serviço de seguro e proteção da Apple para seus dispositivos.

Segundo ele, a Maçã eliminará a possibilidade de se pagar antecipadamente por um plano de 2 ou 3 anos em lojas físicas e em dispositivos, oferecendo apenas planos de assinatura mensais e anuais.

A notable change coming to AppleCare+ next week: Apple is dropping the 2-3 year pay in advance option at physical retail stores and on devices and will only offer monthly and annual subscriptions. You’ll still be able to get those multi-year plans on the online store. — Mark Gurman (@markgurman) February 2, 2025 Uma mudança notável está chegando para o AppleCare+ na próxima semana: a Apple está acabando com o plano de pagamento antecipado de 2 a 3 anos em lojas físicas de varejo e nos dispositivos e oferecerá apenas assinaturas mensais e anuais. Você ainda poderá obter esses planos multi-anuais na loja online.

A boa notícia é que (pelo menos por enquanto) a possibilidade de pagar por um plano mais longo permanecerá disponível na Apple Store Online — um alívio para quem não quer ter preocupações por um bom tempo.