Apple poderá lançar serviço de convites para o iCloud nesta semana; AppleCare+ mudará um pouco

Douglas Nascimento
03/02/2025 • 09:30
sdx15 / Shutterstock.com
App Calendário no iPhone

De acordo com o jornalista Mark Gurman na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), a Apple planeja lançar já nesta semana um novo serviço para o iCloud — até agora denominado “Confetti” internamente.

O novo serviço seria uma maneira nova de convidar outras pessoas para festas, funções e reuniões — o resultado de um esforço de anos da Apple para revitalizar de alguma forma seu aplicativo Calendário (Calendar).

Recentemente, vale recordar, foram encontradas referências a um novo aplicativo “Convites” na beta do iOS 18.3 — e de acordo com Gurman, o novo serviço está diretamente ligado à nova versão do sistema.

Integrado ao iCloud e contando até mesmo com uma versão para a web, esse novo app teria, de forma dedicada, a funcionalidade presente no app Calendário a qual permite convidar terceiros para variados tipos de eventos.

Mudança importante no AppleCare+

Em seu perfil oficial no X (ex-Twitter), Gurman revelou que teremos, também nesta semana, uma mudança importante na forma de operação do AppleCare+ — serviço de seguro e proteção da Apple para seus dispositivos.

Segundo ele, a Maçã eliminará a possibilidade de se pagar antecipadamente por um plano de 2 ou 3 anos em lojas físicas e em dispositivos, oferecendo apenas planos de assinatura mensais e anuais.

Uma mudança notável está chegando para o AppleCare+ na próxima semana: a Apple está acabando com o plano de pagamento antecipado de 2 a 3 anos em lojas físicas de varejo e nos dispositivos e oferecerá apenas assinaturas mensais e anuais. Você ainda poderá obter esses planos multi-anuais na loja online.

A boa notícia é que (pelo menos por enquanto) a possibilidade de pagar por um plano mais longo permanecerá disponível na Apple Store Online — um alívio para quem não quer ter preocupações por um bom tempo.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
