Apple TV+ lança trailer da segunda temporada de “Surface”

O Apple TV+ revelou, hoje, o trailer oficial para a aguardada segunda temporada do thriller psicológico “Superfície” (“Surface”). A série, que conta a história de Sophie (Gugu Mabtha-Raw) e sua busca pela própria história após uma lesão que causou perda de memória, estreou em 2022 e no mesmo ano foi renovada para uma segunda temporada.

Na nova parte de “Superfície”, que será ambientada em um mundo totalmente novo, Sophie vai para sua cidade natal, Londres (Reino Unido), em busca de continuar a missão de desvendar os segredos do seu passado. Ele então segue as poucas pistas que tem para se inserir na elite da sociedade britânica e descobrir uma possível conexão com uma herdeira.

Confira abaixo o trailer oficial dos próximos capítulos da série:

Tudo muda, porém, quando um jornalista a contata e Sophie percebe que eles estavam trabalhando juntos para expor um escândalo sobre as pessoas perigosas de quem ela agora se tornou próxima.

Além de Mbatha-Raw, “Superfície” é estrelada por Oliver Jackson-Cohen e Millie Brady. A segunda temporada recebe os novos talentos Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson e Freida Pinto. Ela será dirigida por Ed Lilly, Lynsey Miller, Jon East e Alrick Riley.

Estrelada e produzida por Gugu Mbatha-Raw e criada por Veronica West, “Superfície” tem a produção executiva de Reese Witherspoon e Lauren Neustadter. A segunda temporada continuará sendo produzida pela Hello Sunshine (de Witherspoon), contará com oito episódios e estreará globalmente em 21 de fevereiro (uma sexta-feira). Após essa data, os episódios serão lançados semanalmente até o dia 11 de abril.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

