ChatGPT ganha agente de IA capaz de realizar pesquisas mais complexas [atualizado 2x]

A OpenAI anunciou ontem um novo agente de inteligência artificial para o ChatGPT chamado deep research (algo como “pesquisa profunda”), o qual foi criado para ajudar usuários a realizar pesquisas mais detalhadas e que pedem um maior nível de cuidado durante a coleta de informações.

Empurrado pelo modelo de raciocínio o3 (ainda não lançado, apenas a sua versão mini), ele consegue “pesquisar, interpretar e analisar grandes quantidades de texto, imagens e PDFs na internet”, bem como tomar decisões com base nas informações encontradas. No final, entrega um relatório completo, com direito a citações e um resumo do raciocínio por trás daquele trabalho.

Feito para ser usado em áreas como finanças, ciência, política e engenharia, o deep research foi treinado com base em tarefas do mundo real e aposta fortemente na linguagem de programação Python e em habilidades de navegação na web para entregar os seus resultados.

Para usar o deep research, basta clicar no botão dedicado ao agente presente na caixa de texto do ChatGPT e enviar um prompt normalmente com o tipo de relatório você deseja. Segundo a OpenAI, o recurso demora entre 5 e 30 minutos para oferecer uma resposta; enquanto isso, porém, é possível acompanhar todos os passos tomados pela IA em uma barra que aparece na lateral da tela.

Ainda de acordo com a empresa comandada por Sam Altman, nas próximas semanas o novo a gente será capaz de gerar imagens, visualizações de dados e outros recursos analíticos para tornar os relatórios ainda mais completos e claros — esteja você decidindo se deve comprar um certo modelo carro ou simplesmente reunindo informações relevantes para um projeto pessoal.

Deep research is built for people who do intensive knowledge work in areas like finance, science, policy & engineering and need thorough & reliable research.



It's also useful for discerning shoppers looking for hyper-personalized recos on purchases that require careful research. pic.twitter.com/jTsjQfXNiz — OpenAI (@OpenAI) February 3, 2025

Por mais avançado que seja, vale notar que o deep research ainda é suscetível a falhas como alucinações — algo comum para qualquer modelo de IA. Para contornar isso, a OpenAI está apostando fortemente na presença de citações e em recursos como a barra lateral supracitada, as quais dão ao usuário a chance de verificar a procedência das informações manualmente.

A OpenAI também avisa que o recurso tem dificuldade para distinguir rumores de fatos e às vezes falha em “transmitir incertezas com precisão”. Ele também pode cometer erros de formatação, especialmente no caso de citações.

A empresa começou a liberar o deep research hoje para usuários do plano Pro, que terão 100 créditos para usá-lo ao longo de um mês (número que deverá crescer com o tempo). Assinantes dos planos Plus e Team receberão a novidade no próximo mês, com usuários Enterprise sendo contemplados logo em seguida. Futuramente, ele também chegará de forma limitada para usuários gratuitos.

A OpenAI ainda está trabalhando para liberar o acesso ao recurso para usuários dos seguintes países e regiões: Reino Unido, União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 25/02/2025 às 20:16

A OpenAI anunciou hoje que está disponibilizando a funcionalidade para todos os usuários assinantes do ChatGPT — ou seja, dos planos Plus, Team, Enterprise e Edu.

Deep research is now rolling out to all ChatGPT Plus, Team, Edu, and Enterprise users 🍾 — OpenAI (@OpenAI) February 25, 2025

Cada assinante receberá 10 consultas de pesquisa profunda por mês. Enquanto isso, assinantes do plano Pro agora têm 120 consultas de pesquisa profunda por mês, em vez de 100 consultas quando o recurso foi lançado.

Além disso, a empresa revelou que está disponibilizando uma versão do modo de voz avançado alimentado pelo modelo GPT-4o para todos os usuários gratuitos.

Plus users will continue to have access to Advanced Voice powered by 4o with the existing daily rate limit, which is more than 5x the free limit, as well as access to video and screensharing in Advanced Voice.



And Pro users will continue to have unlimited access to Advanced… — OpenAI (@OpenAI) February 25, 2025

Por fim, usuários do plano Plus continuarão com acesso ao recurso com o limite de taxa diária existente (5x maior que o limite liberado gratuitamente) e assinantes Pro continuarão a ter acesso ilimitado à função, bem como limites mais altos para vídeo e compartilhamento de tela.

Atualização II, por Douglas Nascimento 24/04/2025 às 19:57

Mais uma novidade importante foi anunciada pela OpenAI envolvendo o recurso do ChatGPT: agora há também um modelo “light” do deep research, o qual é alimentado por uma versão do modelo o4-mini que visa um custo menor em relação à versão principal, anunciada anteriormente.

The lightweight version of deep research is powered by a version of OpenAI o4-mini and is nearly as intelligent as the deep research people already know and love, while being significantly cheaper to serve.



Responses will typically be shorter while maintaining the depth and… pic.twitter.com/H2UD5GThVj — OpenAI (@OpenAI) April 24, 2025 Percebemos que muitos de vocês adoram usar a pesquisa profunda, por isso estamos expandindo o uso para usuários Plus, Team e Pro, introduzindo uma versão light da pesquisa profunda para aumentar os limites de taxa atuais.

Também estamos lançando a versão light para usuários gratuitos.

A versão light da pesquisa profunda é alimentada por uma versão do o4-mini da OpenAI e é quase tão inteligente quanto a pesquisa profunda que as pessoas já conhecem e amam, ao mesmo tempo em que é significativamente mais barata para entregar.

As respostas normalmente serão mais curtas, mantendo a profundidade e a qualidade que você espera.

Uma vez que os limites para a versão original da pesquisa profunda são atingidos, as consultas automaticamente mudarão como padrão para a versão light.

De acordo com a OpenAI, a pesquisa profunda já foi expandida para usuários Plus, Team e Pro (como prometido) e chegará para assinantes Enterprise e Edu na semana que vem. Usuários gratuitos, por sua vez, contarão com acesso apenas à versão light (pelo menos por enquanto).