Como criar um Memoji pelo teclado [iPhone e iPad]

Os Memojis são uma divertida forma de se expressar pelo iPhone ou iPad. É possível personalizar o seu de acordo com as suas características físicas, como cor e estilo de cabelo, roupa e outros.

Além de poder criá-los usando o aplicativo nativo Mensagens (Messages), saiba que a Apple também permite fazer isso diretamente pelo teclado nativo QuickType do sistema.

Confira como fazer exatamente isso a seguir! 🙂

Comece tocando num campo de texto em um aplicativo, para que o teclado apareça na tela. Em seguida, selecione o ícone de um emoji ou de um globo para mudar para o teclado de emojis.

Depois, toque no ícone de um rosto de Memoji, no lado de “ABC”, no teclado de emojis. Vá até o botão com três pontinhos (no lado direito) e toque em “Novo Memoji”.

Siga as instruções na tela para criá-lo e escolha “OK” para salvar. Com isso, o Memoji será adicionado de forma automática à sua coleção de Memojis no sistema.

Bacana, não?! 😉