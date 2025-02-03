Navegue

Como usar o iPhone para digitar textos no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
03/02/2025 • 07:30
Desde o Apple Watch Series 7, a Maçã permite que você insira textos no smartwatch usando um teclado QWERTY na tela — seja digitando letra por letra ou deslizando o dedo sobre elas para formar palavras.

Ocorre que, mesmo com essa facilidade, digitar textos longos podem se tornar um problema, já que a tela do relógio ainda é muito pequena para essa atividade.

Felizmente, há uma opção para permitir a utilização do seu iPhone pareado para escrever o que você quiser. Confira como proceder! ⌚️

Antes de mais nada, certifique-se de que as notificações do teclado do Apple Watch podem ser vistas no seu iPhone. Para isso, abra os Ajustes, vá até “Notificações” e escolha “Teclado do Apple Watch”. Em seguida, ative “Permitir Notificações”.

Para utilizar isso na prática, toque em um campo de inserção de texto (como no Mensagens) do Apple Watch.

Em poucos segundos, uma notificação aparecerá na tela do iPhone. Toque nela para digitar o que quiser. Quando finalizar, selecione “concluído”.

