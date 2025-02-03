Como usar o iPhone para digitar textos no Apple Watch

Desde o Apple Watch Series 7, a Maçã permite que você insira textos no smartwatch usando um teclado QWERTY na tela — seja digitando letra por letra ou deslizando o dedo sobre elas para formar palavras.

Publicidade

Ocorre que, mesmo com essa facilidade, digitar textos longos podem se tornar um problema, já que a tela do relógio ainda é muito pequena para essa atividade.

Felizmente, há uma opção para permitir a utilização do seu iPhone pareado para escrever o que você quiser. Confira como proceder! ⌚️

Antes de mais nada, certifique-se de que as notificações do teclado do Apple Watch podem ser vistas no seu iPhone. Para isso, abra os Ajustes, vá até “Notificações” e escolha “Teclado do Apple Watch”. Em seguida, ative “Permitir Notificações”.

Para utilizar isso na prática, toque em um campo de inserção de texto (como no Mensagens) do Apple Watch.

Em poucos segundos, uma notificação aparecerá na tela do iPhone. Toque nela para digitar o que quiser. Quando finalizar, selecione “concluído”.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.