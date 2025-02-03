Detecção de Acidente ajuda a salvar e prender motorista alcoolizado nos EUA

Já falamos aqui várias vezes sobre casos nos quais a Detecção de Acidente (Crash Detection) ajudou a salvar vidas, mas a história da vez é um pouquinho diferente por um detalhe em específico: a ativação bem sucedida do recurso acabou ajudando também a prender o motorista em questão.
De acordo com o site local KRON4, o caso aconteceu na Califórnia (Estados Unidos), onde o departamento de polícia da cidade de Pleasanton recebeu uma chamada automática realizada pelo iPhone de um homem que sofreu um acidente de carro na região.
Os socorristas fizeram uma busca na área apontada pela chamada como sendo a do local do acidente e encontraram o homem sozinho dentro de um carro capotado e parcialmente submerso. Após quebrarem a janela, eles o retiraram e moveram para um local seguro.
Pouco após ele ter sido salvo, no entanto, ele acabou sendo preso por estar dirigindo sob efeito de álcool — o que foi confirmado pelos policiais com base em seu comportamento e outras evidências.
Caso bem curioso, não acham?
via Olhar Digital