Feito para iPhone, app Wheels é o companheiro perfeito para skatistas

O iPhone e o Apple Watch já são capazes de monitorar uma variedade de exercícios, mas às vezes um app dedicado ainda é a melhor opção para quem leva um esporte em específico mais a sério e quer ter o controle de um número maior de informações sobre ele.

Se você anda de skate, um software que cai bem nessa descrição é o Wheels — projeto do desenvolvedor independente Trevor Piltch. Disponível para iOS, ele deixa você monitorar uma série de aspectos de cada “andada” com apenas um toque na tela do seu iPhone.

Com uma interface minimalista e bastante intuitiva, o app registra coisas como as suas velocidades média e máxima, a distância percorrida, o tempo total gasto em cima do skate e mais.

Talvez o maior destaque do Wheels, no entanto, seja a possibilidade registrar todos os seus modelos de skate no app, o que torna mais fácil a tarefa de acompanhar o seu desgaste e decidir quando é hora de realizar uma manutenção.

Integrado aos apps Mapas (Maps) e Tempo (Weather), ele mostra ainda informações sobre o clima durante as suas sessões de manobras e gera visualizações (como gráficos) que tornam ainda mais fácil entender as suas métricas. Ele também tem os seus próprios widgets e funciona com as Atividades ao Vivo (Live Activities), permitindo que você acompanhe dados sobre suas sessões sem nem mesmo desbloquear o telefone.

E não para por aí: você também pode exportar os seus dados como arquivos JSON de modo a exportá-los para outros apps, importar informações do app Ride e também iniciar sessões com a ajuda da Siri e dos Atalhos da Siri (Siri Shortcuts).

Completamente gratuito na App Store, o Wheels funciona com o iOS 18.0 ou versões mais recentes. Caso você decida apoiar o trabalho de Piltch, é possível realizar doações de R$5, R$30 e R$50 dentro do app.

via 9to5Mac