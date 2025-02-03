Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
BadPixma / Shutterstock.com
iPhone 15 azul em cima da caixa

iPhone 15 foi o smartphone mais vendido no mundo em 2024

Luiz Gustavo Ribeiro
03/02/2025 • 16:10
Leitura de 1 minuto

De acordo com dados da Canalys e da Counterpoint Research, a Apple dominou a lista de smartphones mais vendidos em 2024, com o iPhone 15 ocupando o primeiro lugar.

Publicidade

Embora o modelo de entrada tenha encabeçado os rankings, a Apple tomou mais posições com seus aparelhos topos-de-linha, como os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e iPhones 16 Pro/16 Pro Max — cujas vendas superaram as dos demais modelos da linha no primeiro trimestre completo desde o lançamento, mostrando a preferência contínua do consumidor pelos dispositivos de ponta.

Canalys: smartphones mais vendidos em 2024
Counterpoint Research: smartphones mais vendidos em 2024

Apesar de um declínio nas vendas de iPhones, a receita da Apple permaneceu forte, com o ASP 1Average selling price, ou preço médio de venda. ultrapassando a marca dos US$900 pela primeira vez. Ao todo, segundo a Canalys, a companhia comercializou 225,9 milhões de smartphones no ano passado, ultrapassando a Samsung.

Canalys: vendas de smartphones em 2024

Entre todas as fabricantes, as vendas também aumentaram, marcando o primeiro crescimento anual desde 2021. Segundo os analistas, isso é resultado da expansão da adoção do 5G, da implementação de câmeras melhores e de processadores mais rápidos, o que tornou as atualizações mais atraentes.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhones 15 e 15 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10
Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x
Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider

Notas de rodapé

  • 1
    Average selling price, ou preço médio de venda.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple TV+ lança trailer da segunda temporada de “Surface”
Próx. Post

Aplicativo pornô é lançado na União Europeia com a chancela da Apple [atualizado]
Posts relacionados