iPhone 15 foi o smartphone mais vendido no mundo em 2024

De acordo com dados da Canalys e da Counterpoint Research, a Apple dominou a lista de smartphones mais vendidos em 2024, com o iPhone 15 ocupando o primeiro lugar.

Publicidade

Embora o modelo de entrada tenha encabeçado os rankings, a Apple tomou mais posições com seus aparelhos topos-de-linha, como os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e iPhones 16 Pro/16 Pro Max — cujas vendas superaram as dos demais modelos da linha no primeiro trimestre completo desde o lançamento, mostrando a preferência contínua do consumidor pelos dispositivos de ponta.

Apesar de um declínio nas vendas de iPhones, a receita da Apple permaneceu forte, com o ASP ultrapassando a marca dos US$900 pela primeira vez. Ao todo, segundo a Canalys, a companhia comercializou 225,9 milhões de smartphones no ano passado, ultrapassando a Samsung.

Entre todas as fabricantes, as vendas também aumentaram, marcando o primeiro crescimento anual desde 2021. Segundo os analistas, isso é resultado da expansão da adoção do 5G, da implementação de câmeras melhores e de processadores mais rápidos, o que tornou as atualizações mais atraentes.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider