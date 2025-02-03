OnePlus 13 deixa iPhone 16 Pro Max para trás em teste de velocidade

Um teste de velocidade realizado pelo PhoneBuff colocou o OnePlus 13 e o iPhone 16 Pro Max frente a frente. O resultado mostrou que cada um tem seus pontos fortes, mas o primeiro levou vantagem em tarefas que exigem mais desempenho bruto.

Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite (da Qualcomm), o OnePlus 13 apresentou um salto expressivo em poder de processamento. Segundo o teste, o chip oferece um aumento de 45% no desempenho da CPU e 40% na GPU em comparação à geração anterior.

Além disso, o sistema de resfriamento com câmara de vapor dupla do aparelho ajudou a manter o desempenho estável, mesmo em tarefas pesadas como edição de fotos e vídeos. No final, o OnePlus 13 completou o teste em 2 minutos e 23 segundos, um tempo menor que o do smartphone da Maçã.



Por outro lado, o iPhone 16 Pro Max, que usa o chip A18 Pro, mostrou seu lado forte em desempenho sustentado e eficiência energética. Apesar de ter ficado 10 segundos atrás no teste geral, ele se saiu bem em tarefas como jogos e navegação, graças a uma arquitetura focada em estabilidade e durabilidade.

O teste destacou que o OnePlus 13 é mais eficiente em tarefas que exigem alto desempenho, como carregamento rápido de aplicativos, edição de mídia e multitarefa. Já o iPhone 16 Pro Max manteve sua reputação como uma opção confiável para quem busca um desempenho, especialmente para quem joga ou navega na internet.

No fim das contas, a escolha entre os dois depende do que você prioriza no dia a dia. Se você quer um celular que resolve tudo rapidamente, o OnePlus 13 pode ser a melhor opção. Agora, se você valoriza um desempenho estável e duradouro, o iPhone 16 Pro Max continua sendo uma excelente escolha.

