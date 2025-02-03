Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Teste do Phone Buff comparando OnePlus 13 e o iPhone 16 Pro Max
View on YouTube

OnePlus 13 deixa iPhone 16 Pro Max para trás em teste de velocidade

Yan Avelino
03/02/2025 • 17:51
Leitura de 2 minuto

Um teste de velocidade realizado pelo PhoneBuff colocou o OnePlus 13 e o iPhone 16 Pro Max frente a frente. O resultado mostrou que cada um tem seus pontos fortes, mas o primeiro levou vantagem em tarefas que exigem mais desempenho bruto.

Publicidade

Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite (da Qualcomm), o OnePlus 13 apresentou um salto expressivo em poder de processamento. Segundo o teste, o chip oferece um aumento de 45% no desempenho da CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. e 40% na GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. em comparação à geração anterior.

Posts relacionados

Além disso, o sistema de resfriamento com câmara de vapor dupla do aparelho ajudou a manter o desempenho estável, mesmo em tarefas pesadas como edição de fotos e vídeos. No final, o OnePlus 13 completou o teste em 2 minutos e 23 segundos, um tempo menor que o do smartphone da Maçã.

Por outro lado, o iPhone 16 Pro Max, que usa o chip A18 Pro, mostrou seu lado forte em desempenho sustentado e eficiência energética. Apesar de ter ficado 10 segundos atrás no teste geral, ele se saiu bem em tarefas como jogos e navegação, graças a uma arquitetura focada em estabilidade e durabilidade.

O teste destacou que o OnePlus 13 é mais eficiente em tarefas que exigem alto desempenho, como carregamento rápido de aplicativos, edição de mídia e multitarefa. Já o iPhone 16 Pro Max manteve sua reputação como uma opção confiável para quem busca um desempenho, especialmente para quem joga ou navega na internet.

YouTube video

No fim das contas, a escolha entre os dois depende do que você prioriza no dia a dia. Se você quer um celular que resolve tudo rapidamente, o OnePlus 13 pode ser a melhor opção. Agora, se você valoriza um desempenho estável e duradouro, o iPhone 16 Pro Max continua sendo uma excelente escolha.

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade central de processamento.
  • 2
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple Music Replay inaugura playlist de 2025
Próx. Post

Rhys Ifans estrelará em “Star City”, spinoff de “For All Mankind”, do Apple TV+
Posts relacionados