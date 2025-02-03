Navegue

Leitura de 2 minuto

Powerbeats Pro 2 poderão ser lançados em 11 de fevereiro

Em sua newsletter, o jornalista Mark Gurman ainda falou sobre a possibilidade de o Apple Vision Pro suportar o controle do PlayStation VR2 e sobre o preço do futuro iPhone SE
Douglas Nascimento
03/02/2025 • 10:14
Powerbeats Pro 2

Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que a Apple já definiu uma data para o lançamento dos aguardados fones Powerbeats Pro 2: deverá ser na terça-feira da semana que vem, dia 11 de fevereiro.

Esse deverá ser um lançamento bastante importante para a Beats, dada a longa espera e o período de divulgação da nova versão dos fones, os quais já foram apresentados em prévia e até mesmo usados por atletas publicamente.

homologados até mesmo pela Anatel 1Agência Nacional de Telecomunicações. (no Brasil), os fones contarão com o chip H2, um melhor cancelamento ativo de ruído, novas cores e um aguardado recurso de medição da frequência cardíaca.

Outra novidade chegando neste ano

Na seção de perguntas e respostas da newsletter, Gurman voltou a falar sobre a possibilidade de o Apple Vision Pro passar a suportar os controles do PlayStation VR2, console baseado em realidade virtual da Sony.

Segundo o jornalista, os sinais indicam que este projeto ainda está em desenvolvimento e que poderá ser lançado ainda neste ano em um atualização de software para o headset da Maçã.

Será que veremos isso no visionOS 3?…

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

iPhone SE mais caro

Por fim, falando de outro lançamento próximo, Gurman reiterou que a quarta geração do iPhone SE será um pouco mais cara que a atual (que custa US$430 nos Estados Unidos) — destacando que o preço poderá girar em torno dos US$500.

É algo esperado, visto que o dispositivo pela primeira vez deverá abandonar o Touch ID em favor do Face ID, bem como contará com um chip bem mais avançado que o da geração anterior e câmeras melhores.

iPhone 16e (miniatura)
Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10
Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x
Cor: branco ou preto
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

