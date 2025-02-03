Powerbeats Pro 2 poderão ser lançados em 11 de fevereiro

Na mais recente edição da newsletter “Power On” (da Bloomberg), o jornalista Mark Gurman afirmou que a Apple já definiu uma data para o lançamento dos aguardados fones Powerbeats Pro 2: deverá ser na terça-feira da semana que vem, dia 11 de fevereiro.
Esse deverá ser um lançamento bastante importante para a Beats, dada a longa espera e o período de divulgação da nova versão dos fones, os quais já foram apresentados em prévia e até mesmo usados por atletas publicamente.
Já homologados até mesmo pela Anatel 1Agência Nacional de Telecomunicações. (no Brasil), os fones contarão com o chip H2, um melhor cancelamento ativo de ruído, novas cores e um aguardado recurso de medição da frequência cardíaca.
Outra novidade chegando neste ano
Na seção de perguntas e respostas da newsletter, Gurman voltou a falar sobre a possibilidade de o Apple Vision Pro passar a suportar os controles do PlayStation VR2, console baseado em realidade virtual da Sony.
Segundo o jornalista, os sinais indicam que este projeto ainda está em desenvolvimento e que poderá ser lançado ainda neste ano em um atualização de software para o headset da Maçã.
Será que veremos isso no visionOS 3?…
iPhone SE mais caro
Por fim, falando de outro lançamento próximo, Gurman reiterou que a quarta geração do iPhone SE será um pouco mais cara que a atual (que custa US$430 nos Estados Unidos) — destacando que o preço poderá girar em torno dos US$500.
É algo esperado, visto que o dispositivo pela primeira vez deverá abandonar o Touch ID em favor do Face ID, bem como contará com um chip bem mais avançado que o da geração anterior e câmeras melhores.
