Promoções na App Store: Fox Eats Chicks, Colorzzle, VinoCell – adega e vinhos e mais!

Abrindo o mês de fevereiro com a nossa seleção de promoções na App Store desta segunda-feira!

Criado por Geza Maurer, Fox Eats Chicks é uma mistura de jogo de exploração com quebra-cabeças e é o nosso destaque do dia.

Contando com um visual retrô em duas dimensões, com mais de oito dezenas de níveis e sem nenhuma compra interna, publicidade ou assinatura, o jogo é perfeito para ocupar aquele tempinho livre antes de uma consulta ou logo depois do almoço.

Você é uma raposa e seu objetivo é comer as galinhas, escapando de perigos como armadilhas espalhadas pelas fases, utilizando controle na tela para mover, pular e abaixar.

Confira um vídeo dele:

Para os fãs de jogos das décadas de 1980-90, o jogo é um prato cheio. Aproveite a oferta e boa diversão! 🦊

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de cartas.

Jogo de pontaria.

Construa um mundo para castores.

Aplicativos

Utilitário para vinhos.

Adesivos para o iMessage.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸