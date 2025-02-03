Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Fox Eats Chicks, Colorzzle, VinoCell – adega e vinhos e mais!

Marcelo Melo
03/02/2025 • 20:27

Abrindo o mês de fevereiro com a nossa seleção de promoções na App Store desta segunda-feira!

Criado por Geza Maurer, Fox Eats Chicks é uma mistura de jogo de exploração com quebra-cabeças e é o nosso destaque do dia.

Contando com um visual retrô em duas dimensões, com mais de oito dezenas de níveis e sem nenhuma compra interna, publicidade ou assinatura, o jogo é perfeito para ocupar aquele tempinho livre antes de uma consulta ou logo depois do almoço.

Você é uma raposa e seu objetivo é comer as galinhas, escapando de perigos como armadilhas espalhadas pelas fases, utilizando controle na tela para mover, pular e abaixar.

Confira um vídeo dele:

YouTube video

Para os fãs de jogos das décadas de 1980-90, o jogo é um prato cheio. Aproveite a oferta e boa diversão! 🦊

Abaixo outros apps que, juntos, somam quase R$100 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Jogo de cartas.

Jogo de pontaria.

Construa um mundo para castores.

Aplicativos

Utilitário para vinhos.

Adesivos para o iMessage.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
