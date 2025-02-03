Navegue

Rhys Ifans estrelará em “Star City”, spinoff de “For All Mankind”, do Apple TV+

Lucas Miranda Magalhães
03/02/2025 • 18:08
O ator Rhys Ifans, conhecido por seus papéis em “Notting Hill”, “House of the Dragon”, e no aclamado “For All Mankind”, foi escalado para protagonizar o elenco de “Star City”, spinoff do drama espacial do Apple TV+.

“Star City” foi originalmente anunciada em abril do ano passado, juntamente à notícia de uma quinta temporada de “For All Mankind”. A série é descrita como um thriller “propulsivo e paranoico”, e contará uma história alternativa da corrida espacial, mas dessa vez sob a perspectiva da União Soviética — que se tornou a primeira nação a colocar um homem na Lua.

Em “Star City”, é explorada a história por trás da Cortina de Ferro, mostrando as vidas dos cosmonautas, engenheiros e oficiais de inteligência que fazem parte do programa espacial soviético, e os riscos que todos eles correram para impulsionar a humanidade.

Segundo o Deadline, Ifans interpretará o designer chefe, descrito como “a força motriz por trás do programa espacial soviético”. O spinoff conta com os mesmos criadores de “For All Mankind”: Ronald D. MooreMatt Wolpert e Ben Nedivi, que também atuam como showrunners e produtores executivos.

“Star City” será produzida pelos estúdios da Sony Pictures Television, e ainda não foram divulgados detalhes oficiais sobre as gravações ou data de lançamento.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Lucas Miranda Magalhães
Estudante de Comunicação Organizacional na Universidade de Brasília (UnB), é fascinado pelo mundo Apple desde que se entende por gente. Mineiro que reside em Brasília, não desgruda do seu iPhone 16 Pro e de seus AirPods Pro. Adora música, cinema, games, livros, tecnologia, e cultura pop.
