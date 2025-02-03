Rhys Ifans estrelará em “Star City”, spinoff de “For All Mankind”, do Apple TV+

O ator Rhys Ifans, conhecido por seus papéis em “Notting Hill”, “House of the Dragon”, e no aclamado “For All Mankind”, foi escalado para protagonizar o elenco de “Star City”, spinoff do drama espacial do Apple TV+.

“Star City” foi originalmente anunciada em abril do ano passado, juntamente à notícia de uma quinta temporada de “For All Mankind”. A série é descrita como um thriller “propulsivo e paranoico”, e contará uma história alternativa da corrida espacial, mas dessa vez sob a perspectiva da União Soviética — que se tornou a primeira nação a colocar um homem na Lua.

Em “Star City”, é explorada a história por trás da Cortina de Ferro, mostrando as vidas dos cosmonautas, engenheiros e oficiais de inteligência que fazem parte do programa espacial soviético, e os riscos que todos eles correram para impulsionar a humanidade.

Segundo o Deadline, Ifans interpretará o designer chefe, descrito como “a força motriz por trás do programa espacial soviético”. O spinoff conta com os mesmos criadores de “For All Mankind”: Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi, que também atuam como showrunners e produtores executivos.

“Star City” será produzida pelos estúdios da Sony Pictures Television, e ainda não foram divulgados detalhes oficiais sobre as gravações ou data de lançamento.

