Swift Build, da Apple, agora é open source; Playgrounds muda de nome

A Apple deu um passo importante para simplificar e melhorar seu ecossistema de programação Swift. A empresa anunciou que o Swift Build, motor de compilação usado pelo Xcode e em projetos internos, agora é open source.

Anteontem (1º de fevereiro), a Maçã liberou o código do Swift Build no GitHub, deixando-o disponível para desenvolvedores de todo o mundo. O Swift Build é um motor de compilação que ajuda a criar projetos Swift em várias plataformas.

Os desenvolvedores, antes, precisavam lidar com dois sistemas de compilação diferentes: um no Xcode e outro no Swift Package Manager. Isso gerava confusão, principalmente quando os dois sistemas não funcionavam da mesma maneira.

Agora, com o Swift Build integrado ao Swift Package Manager e disponível como código aberto, a Apple quer unificar o processo de compilação, levando uma experiência mais fluida em todas as plataformas, como macOS, Windows e Linux.

Swift Playgrounds perde o plural

Outra sutil novidade é a mudança de nome do app de ensino de programação da empresa. O Swift Playgrounds, software que ajuda pessoas a aprender a programar em Swift no iPad e no Mac, agora se chama Swift Playground (no singular).

A mudança pode até parecer pequena, mas faz sentido: o app é como um “playground” (um parquinho, em tradução livre) onde o usuário brinca e experimenta com o Swift, e não um lugar para criar vários “playgrounds”. 😜

Comunidade mais inclusiva e colaborativa

Além das atualizações técnicas, a Apple também adotou o Contributor Covenant, um código de conduta muito usado em projetos de código aberto.

Isso demonstra que a empresa está, de certa forma, tentando criar uma comunidade mais diversa e acolhedora para quem desenvolve em Swift. A Apple deixou claro que contribuições de pessoas de todos os perfis e níveis de experiência são bem-vindas.

A empresa também está incentivando jovens programadores com o Swift Student Challenge, cujas inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 23/2. Serão 350 vencedores, e os 50 primeiros ganharão uma viagem para a sede da Apple em Cupertino.