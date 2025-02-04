Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple é acusada de copiar app com o recém-lançado Convites

Yan Avelino
04/02/2025 • 19:08
App Partiful

Parece que a Apple está no meio de uma polêmica… de novo. A bola da vez é o novo aplicativo da empresa, o Convites (Invites), que já está sendo acusado de ser uma cópia do Partiful, um app bem conhecido para facilitar a organização de eventos.

Publicidade

Após o lançamento da ferramenta da Maçã, os desenvolvedores do Partiful não perderam tempo e foram direto às redes sociais para mostrar uma captura de tela da diretriz 4.1 da App Store, a qual versa sobre aplicativos que copiam outros. Ela diz o seguinte:

Crie suas próprias ideias. Sabemos que você as têm, então dê vida a elas. Não copie simplesmente o aplicativo mais popular na App Store, nem faça pequenas alterações no nome ou na interface de outro app e o apresente como se fosse seu. Além de arriscar uma acusação de violação de propriedade intelectual, isso torna a App Store mais difícil de navegar e não é justo com seus colegas desenvolvedores.

Convenhamos, ambos permitem que os usuários criem convites personalizados, mas o Partiful oferece recursos a mais, como a compatibilidade multiplataforma e a possibilidade de criar convites sem exigir que os participantes forneçam um endereço de email, por exemplo.

Já o app Convites, da Apple, requer um email para confirmação de presença e está vinculado a uma assinatura do iCloud+, tornando-o assim um serviço “pago” — ao contrário do modelo gratuito do Partiful.

E aí entramos no famoso caso do “sherlocking”, um termo que nasceu lá nos anos 2000 e foi usado quando Apple pegou algumas ideias do app Watson e colocou no seu próprio Sherlock, uma ferramenta de busca do macOS substituída pelo Spotlight.

Na época, os criadores do Watson reclamaram que a gigante tinha copiado o trabalho deles sem dar nenhum crédito (ou dinheiro). Desde então, o termo virou sinônimo de quando a Maçã pega recursos de apps de terceiros e coloca em seus produtos.

Publicidade

Mas, vamos combinar, o mercado de apps de organização de eventos já está cheio de opções, como Evite, Paperless Post, Punchbowl e vários outros. Então, será que a Apple realmente copiou o Partiful ou só decidiu entrar numa área que já é bastante popular? Comentem!

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple TV+ divulga trailer oficial da série animada “Goldie”
Próx. Post

Apple Watch ganha novo desafio para celebrar o Mês do Coração
Posts relacionados