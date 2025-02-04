Apple é acusada de copiar app com o recém-lançado Convites

Parece que a Apple está no meio de uma polêmica… de novo. A bola da vez é o novo aplicativo da empresa, o Convites (Invites), que já está sendo acusado de ser uma cópia do Partiful, um app bem conhecido para facilitar a organização de eventos.

Após o lançamento da ferramenta da Maçã, os desenvolvedores do Partiful não perderam tempo e foram direto às redes sociais para mostrar uma captura de tela da diretriz 4.1 da App Store, a qual versa sobre aplicativos que copiam outros. Ela diz o seguinte:

Crie suas próprias ideias. Sabemos que você as têm, então dê vida a elas. Não copie simplesmente o aplicativo mais popular na App Store, nem faça pequenas alterações no nome ou na interface de outro app e o apresente como se fosse seu. Além de arriscar uma acusação de violação de propriedade intelectual, isso torna a App Store mais difícil de navegar e não é justo com seus colegas desenvolvedores.

Convenhamos, ambos permitem que os usuários criem convites personalizados, mas o Partiful oferece recursos a mais, como a compatibilidade multiplataforma e a possibilidade de criar convites sem exigir que os participantes forneçam um endereço de email, por exemplo.

Já o app Convites, da Apple, requer um email para confirmação de presença e está vinculado a uma assinatura do iCloud+, tornando-o assim um serviço “pago” — ao contrário do modelo gratuito do Partiful.



E aí entramos no famoso caso do “sherlocking”, um termo que nasceu lá nos anos 2000 e foi usado quando Apple pegou algumas ideias do app Watson e colocou no seu próprio Sherlock, uma ferramenta de busca do macOS substituída pelo Spotlight.

Na época, os criadores do Watson reclamaram que a gigante tinha copiado o trabalho deles sem dar nenhum crédito (ou dinheiro). Desde então, o termo virou sinônimo de quando a Maçã pega recursos de apps de terceiros e coloca em seus produtos.

Mas, vamos combinar, o mercado de apps de organização de eventos já está cheio de opções, como Evite, Paperless Post, Punchbowl e vários outros. Então, será que a Apple realmente copiou o Partiful ou só decidiu entrar numa área que já é bastante popular? Comentem!

