Apple faz mudanças no AppleCare+ para priorizar assinaturas mensais e anuais

Bruno Cardoso
04/02/2025 • 15:32
AppleCare+

No último final de semana, o jornalista Mark Gurman (da Bloomberg) disse que a Apple estava se preparado para anunciar duas novidades importantes ainda nesta semana: o lançamento de um app de inédito ligado ou iCloud e uma mudança nos planos do AppleCare+.

A primeira novidade, como comentamos há pouco, já se materializou, com a Maçã revelando ao mundo o app Convites (Invites), que já está disponível para download na App Store exclusivamente para iPhone.

Acontece que, como notado também por Gurman, a Apple já alterou os planos de pagamento do AppleCare+ e, a partir de agora, usuários não podem mais pagar por dois ou três anos do plano Theft and Loss em Apple Stores ou pelo app Ajustes no próprio dispositivo — e sim apenas mensal ou anualmente.

Ainda segundo as informações, os agentes do AppleCare foram instruídos pela empresa a dizer para os seus clientes que a mudança foi pensada para “reduzir os custos iniciais e evitar lacunas futuras na cobertura”.

A Apple também teria passado a priorizar justamente o plano Theft and Loss, que cobre tanto danos acidentais quanto roubos e perdas, como o seu próprio nome indica — e, por isso, é mais caro.

Apesar dessas mudanças, ainda é possível economizar ao pagar por dois ou três anos de cobertura do AppleCare+ pela Apple Store Online, que agora é o único canal pelo qual essas modalidades estão disponíveis.

Como notado pelo MacRumors, a Apple também aproveitou a oportunidade para aumentar em US$0,50 o preço das assinaturas do AppleCare+ (básica e do plano Theft and Loss) para todos os iPhones nos Estados Unidos. iPads, Macs e Apple Watches, por sua vez, passaram ilesos desse reajuste.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
