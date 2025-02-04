Navegue

Apple lança novo app Convites (Invites) para iPhone

Luiz Gustavo Ribeiro
04/02/2025 • 13:13

A Apple apresentou hoje o app Convites (Invites), o qual ajuda os usuários a criar convites personalizados para basicamente qualquer ocasião — bem como confirmar presença, contribuir em álbuns compartilhados e interagir com playlists do Apple Music.

Para começar a usar o Invites, os usuários podem escolher uma imagem da biblioteca de fotos ou da galeria do próprio aplicativo — o qual oferece uma coleção selecionada de imagens que representam diferentes ocasiões e temas de eventos. Ele oferece, ainda, integração com os apps Mapas (Maps) e Tempo (Weather), permitindo que os convidados visualizem instruções de como chegar ao evento e a previsão do tempo para aquele dia.

Além disso, os participantes podem contribuir com fotos e vídeos para um álbum compartilhado em cada convite para ajudar a preservar memórias e reviver o evento. Integrado ao Apple Music, assinantes do serviço de streaming podem criar uma trilha sonora de evento que pode ser acessada pelos convidados diretamente do Invites.

Com o Apple Invites, um evento ganha vida a partir do momento em que o convite é criado, e os usuários podem compartilhar memórias duradouras mesmo depois de se reunirem. O Apple Invites reúne recursos que nossos usuários já conhecem e amam no iPhone, iCloud e Apple Music, facilitando o planejamento de eventos especiais.

Brent Chiu-Watson, diretor sênior de Marketing Mundial de Produtos para Aplicativos e iCloud da Apple.

O app também é compatível com os recursos da Apple Intelligence, o que possibilita a criação de convites exclusivos para eventos — a exemplo do Image Playground, o qual cria imagens únicas usando conceitos, descrições e pessoas de sua biblioteca de fotos. Além disso, ao compor convites, os usuários podem usar as Ferramentas de Escrita (Writing Tools) para ajudar a encontrar a frase certa para o momento.

Assinantes do iCloud+ podem criar convites e qualquer pessoa pode confirmar presença, independentemente de ter uma conta ou dispositivo da Apple. Os participantes controlam como os detalhes aparecem para os outros e têm a capacidade de sair ou denunciar um evento a qualquer momento.

Já é possível baixar gratuitamente o app Convites na App Store para todos os modelos de iPhone com iOS 18 ou posterior ou acessá-lo pela web no iCloud.com.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
