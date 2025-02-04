Navegue

Apple será uma das patrocinadoras da transmissão do Oscar no Brasil [atualizado]

Douglas Nascimento
04/02/2025 • 11:50
Jaguar PS / Shutterstock.com
Oscars

A indicação de Fernanda Torres e do filme “Ainda Estou Aqui” para os 97th Academy Awards (ou, melhor, para o Oscar 2025) atraiu a atenção de muitas empresas para a transmissão da cerimônia deste ano — inclusive, vejam só, da Apple.

De acordo com o Meio&Mensagem, a Maçã foi uma das 15 empresas 1Apple, Nubank, Mitsubishi, Natura, Latam, Wizard, Reckitt, Rolex, Airbnb, Médicos Sem Fronteiras, Shopee, Philco, Acnur, Unicef e Via Marte. que já confirmaram a compra de cotas de patrocínio para a cobertura da premiação pela Warner Bros. Discovery, detentora dos direitos no Brasil.

Outras duas empresas também demonstraram interesse em estampar suas marcas na cobertura, o que, caso confirmado, resultará em 17 anunciantes para a cerimônia — um recorde histórico para a transmissão do evento no Brasil.

Marcada para o dia 2 de março, em pleno domingo de Carnaval, a transmissão acontecerá tanto no canal fechado do grupo (o TNT) quanto no streaming Max. A TV Globo também teria adquirido os direitos para a TV aberta.

Segundo o site, as marcas estarão presentes nas transmissões no TNT e na Max tanto no pré-show quanto durante as transmissões. Foram negociadas algumas ações customizadas, mas não sabe-se ainda com quais companhias.

O interesse das marcas é justificável, já que trata-se de uma edição histórica para o Brasil. Além das categorias de Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional, pela primeira vez o país concorre também na categoria principal (de Melhor Filme). Infelizmente, ao contrário dos últimos quatro anos [2021, 2022, 2023, 2024], em 2025 nenhuma produção do Apple TV+ foi indicada ao Oscar.

Atualização 25/02/2025 às 18:25

Também segundo o Meio&Mensagem, a Apple fechou um acordo com a TV Globo (que, como cogitado anteriormente, adquiriu os direitos de transmissão do Oscar para a TV aberta) para patrocinar a cobertura da emissora, se juntando ao Itaú e à Ambev nessa empreitada.

Segundo a publicação, caso tenha sido seguido à risca o plano comercial apresentado pela Globo às agências publicitárias, cada uma das três empresas pagará cerca de R$5,9 milhões pelas cotas de patrocínio, as quais incluem aparições em “transmissões na TV aberta e Globoplay, bem como nas reportagens e conteúdos sobre o Oscar nos canais Globo”.

Como destacou o portal F5 (da Folha de S.Paulo), o acordo chama a atenção pelo fato de a Apple raramente patrocinar eventos na TV aberta — algo que fez pela primeira vez no ano passado, com a cobertura das Olimpíadas de Paris na própria Globo.

Quem aí já está na torcida?

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
