Apple TV+: Corey Stoll entra para o elenco de “Matchbox”, com John Cena

Informações do Deadline dão conta de que Corey Stoll é a mais recente estrela a entrar para o elenco de “Matchbox”, vindouro filme do Apple TV+ baseado na famosa linha de carrinhos em miniatura da Mattel.

Estrelada por John Cena, a produção também conta com nomes de peso como Jessica Biel, o vencedor do Emmy Sam Richardson e Arturo Castro. Ainda não há detalhes sobre nenhum dos personagens, porém, incluindo o de Stoll.

Dirigido por Sam Hargrave, o filme é mais uma produção do Apple Original Films com a Skydance, que trabalharão em parceria com a Mattel Films. David Coggeshall e Jonathan Tropper, por sua vez, cuidam do roteiro.

A linha de brinquedos na qual “Matchbox” se inspira foi criada em 1953 por Jack Odell, para que sua filha pudesse levar brinquedos para a escola dentro de uma caixa de fósforos. Sua popularidade, no entanto, se espalhou rapidamente, dando origem à marca Matchbox, que há mais de 70 anos mantém altos padrões de autenticidade e, segundo a Mattel, vende dois carrinhos a cada segundo no mundo.

Na produção, estão David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger (da Skydance), além de Robbie Brenner, da Mattel Films, e Jules Daly.

