O melhor pedaço da Maçã.
Apple TV+: Corey Stoll entra para o elenco de “Matchbox”, com John Cena

Bruno Cardoso
04/02/2025 • 10:46
Tinseltown / Shutterstock.com
Ator Corey Stoll

Informações do Deadline dão conta de que Corey Stoll é a mais recente estrela a entrar para o elenco de “Matchbox”, vindouro filme do Apple TV+ baseado na famosa linha de carrinhos em miniatura da Mattel.

Estrelada por John Cena, a produção também conta com nomes de peso como Jessica Biel, o vencedor do Emmy Sam Richardson e Arturo Castro. Ainda não há detalhes sobre nenhum dos personagens, porém, incluindo o de Stoll.

Dirigido por Sam Hargrave, o filme é mais uma produção do Apple Original Films com a Skydance, que trabalharão em parceria com a Mattel Films. David Coggeshall e Jonathan Tropper, por sua vez, cuidam do roteiro.

A linha de brinquedos na qual “Matchbox” se inspira foi criada em 1953 por Jack Odell, para que sua filha pudesse levar brinquedos para a escola dentro de uma caixa de fósforos. Sua popularidade, no entanto, se espalhou rapidamente, dando origem à marca Matchbox, que há mais de 70 anos mantém altos padrões de autenticidade e, segundo a Mattel, vende dois carrinhos a cada segundo no mundo.

Na produção, estão David EllisonDana GoldbergDon Granger (da Skydance), além de Robbie Brenner, da Mattel Films, e Jules Daly.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
