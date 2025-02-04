Apple TV+ divulga trailer oficial da série animada “Goldie”

Foi revelado hoje o primeiro trailer da série infantil “Goldie”, produção do Apple TV+ com estreia marcada para o dia 14 de fevereiro (uma sexta-feira).

Inspirada no aclamado curta-metragem homônimo de 2019, por Emily Brundige, os 13 episódios de 30 minutos da série animada giram em torno de Goldie, uma garota gigante que parte em aventuras épicas com seus melhores amigos na cidade de Boysenberg.

O trailer foi compartilhado no YouTube e também no perfil do X (antigo Twitter) do serviço de streaming.

A premissa principal da série é a celebração das diferenças e singularidades e a aceitação do verdadeiro eu. Segundo a descrição da produção, “há espaço para todos no mundo — até mesmo para os gigantes”.

“Goldie” é produzida pela Mercury Filmworks, com Brundige atuando como produtora executiva ao lado de Clint Eland. A direção fica por conta de Graham MacDonald e a roteirização, por Ben Greene.

Diversas celebridades estrelarão o elenco da animação infantil como dubladores, incluindo Jessica McKenna, Dee Bradley Baker, Amari McCoy, Vedanten Naidoo, Grey DeLisle e James Sie. Além disso, “Goldie” terá a participação de talentosas estrelas convidadas, incluindo Henry Winkler, Al Yankovic, Nicole Byer, Cree Summer, Carlos Alazraqui, Maulik Pancholy, Maria Bamford e mais.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

