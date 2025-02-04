Apple TV+ divulga trailer oficial da série “Emergência – Berlim”

O Apple TV+ liberou hoje o trailer de “Emergência – Berlim” (“Berlin ER”). Drama de ritmo acelerado de Samuel Jefferson (ex-médico de emergências) e Viktor Jakovleski, a série é estrelada por Haley Louise Jones e Slavko Popadić, e estreará no serviço em 26 de fevereiro.

A produção mostrará a jovem médica Parker (Jones) no comando de um pronto-socorro no hospital mais difícil superlotado de Berlim (Alemanha). Ela terá de enfrentar esse desafio ao mesmo tempo em que procura um recomeço na cidade após um drama em sua vida pessoal.

Ao tentar implementar reformas necessárias, ela encontrará resistências na equipe mal paga, mal equipada e cansada. No entanto, mesmo diante de um sistema de saúde evidentemente decadente, as partes precisarão se unir e deixar as diferenças de lado para salvar vidas.

Confira o trailer oficial:

E eis a versão dele em português:

O elenco da série ainda conta com nomes como Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer e Benjamin Radjaipour. Alexis von Wittgenstein e Henning Kamm são produtores executivos, enquanto Alex Schaad e Fabian Möhrke atuam na direção.

Como de costume, apenas os dois primeiros episódios (de um total de oito) da série — que é uma produção da Violet Pictures e da Real Film Berlin — serão disponibilizados na estreia. Os demais pintarão no catálogo do serviço nas quartas-feiras subsequentes, até o dia 9 de abril.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

