Leitura de 1 minuto

Apple Watch ganha novo desafio para celebrar o Mês do Coração

Yan Avelino
04/02/2025 • 19:25
Desafio de Atividade do Mês do Coração

A Apple está de volta com seu famoso Desafio do Mês do Coração, que este ano acontecerá no dia 14 de fevereiro — data em que se comemora o Dia dos Namorados (ou Dia de São Valentim) nos Estados Unidos, Portugal e outros diversos países.

Publicidade

Quem tem um Apple Watch poderá participar e garantir recompensas: basta fechar a meta de Exercício no app Fitness — representado por um círculo verde — no dia indicado. Para completar o desafio, é preciso fazer pelo menos 30 minutos de qualquer atividade física a partir do app Exercício (Workout).

Além da medalha virtual, quem participar vai ganhar adesivos animados para usar no app Mensagens. E tem mais: a Apple costuma soltar conteúdos especiais relacionados ao Mês do Coração em suas plataformas, como na App Store e no Podcasts.

A iniciativa não é nova e faz parte da estratégia da empresa para incentivar hábitos mais saudáveis e ativos, usando o Apple Watch como aliado. Que tal, então, aproveitar o dia para cuidar do coração e ainda ganhar uma recompensa?

Apple Watch Ultra 2 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 10 (miniatura)
Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês
Apple Watch SE de 2ª geração (miniatura)
Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10
Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x
Cores: meia-noite, estelar ou prateado
Tamanhos: 40mm ou 44mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

via MacRumors

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
