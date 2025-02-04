Apple Watch ganha novo desafio para celebrar o Mês do Coração

A Apple está de volta com seu famoso Desafio do Mês do Coração, que este ano acontecerá no dia 14 de fevereiro — data em que se comemora o Dia dos Namorados (ou Dia de São Valentim) nos Estados Unidos, Portugal e outros diversos países.

Quem tem um Apple Watch poderá participar e garantir recompensas: basta fechar a meta de Exercício no app Fitness — representado por um círculo verde — no dia indicado. Para completar o desafio, é preciso fazer pelo menos 30 minutos de qualquer atividade física a partir do app Exercício (Workout).

Além da medalha virtual, quem participar vai ganhar adesivos animados para usar no app Mensagens. E tem mais: a Apple costuma soltar conteúdos especiais relacionados ao Mês do Coração em suas plataformas, como na App Store e no Podcasts.

A iniciativa não é nova e faz parte da estratégia da empresa para incentivar hábitos mais saudáveis e ativos, usando o Apple Watch como aliado. Que tal, então, aproveitar o dia para cuidar do coração e ainda ganhar uma recompensa?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors