Ícone do app Fotos

Como exportar fotos e vídeos para um SSD, pendrive ou cartão de memória [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
04/02/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Se quiser, a Apple permite que você exporte as suas fotos e os seus vídeos capturados e armazenados no seu iPhone e/ou iPad diretamente para uma unidade externa (SSD ou HDD), um cartão de memória ou outro dispositivo que armazene arquivos.

Porém, antes de ensinarmos a fazer esse processo em si, é bom que fique claro que no caso das fotos e vídeos que foram editados, é a versão original não modificada que será exportada.

YouTube video

Veja como fazer! 📸

  1. Conecte o iPhone ou iPad ao dispositivo de armazenamento por meio da sua porta USB-C.
  2. Abra o aplicativo nativo Fotos.
  3. Selecione as mídias que quiser exportar.
  4. Toque no botão de compartilhamento e vá em “Exportar Originais Não Modificados”.
  5. Escolha o dispositivo de armazenamento (na seção “Locais”).
  6. Toque em Salvar.

Fácil, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
