Como exportar fotos e vídeos para um SSD, pendrive ou cartão de memória [iPhone e iPad]

Se quiser, a Apple permite que você exporte as suas fotos e os seus vídeos capturados e armazenados no seu iPhone e/ou iPad diretamente para uma unidade externa (SSD ou HDD), um cartão de memória ou outro dispositivo que armazene arquivos.
Porém, antes de ensinarmos a fazer esse processo em si, é bom que fique claro que no caso das fotos e vídeos que foram editados, é a versão original não modificada que será exportada.
Veja como fazer! 📸
- Conecte o iPhone ou iPad ao dispositivo de armazenamento por meio da sua porta USB-C.
- Abra o aplicativo nativo Fotos.
- Selecione as mídias que quiser exportar.
- Toque no botão de compartilhamento e vá em “Exportar Originais Não Modificados”.
- Escolha o dispositivo de armazenamento (na seção “Locais”).
- Toque em Salvar.
Fácil, não?! 🙂