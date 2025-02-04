Como exportar fotos e vídeos para um SSD, pendrive ou cartão de memória [iPhone e iPad]

Se quiser, a Apple permite que você exporte as suas fotos e os seus vídeos capturados e armazenados no seu iPhone e/ou iPad diretamente para uma unidade externa (SSD ou HDD), um cartão de memória ou outro dispositivo que armazene arquivos.

Porém, antes de ensinarmos a fazer esse processo em si, é bom que fique claro que no caso das fotos e vídeos que foram editados, é a versão original não modificada que será exportada.

Veja como fazer! 📸

Conecte o iPhone ou iPad ao dispositivo de armazenamento por meio da sua porta USB-C. Abra o aplicativo nativo Fotos. Selecione as mídias que quiser exportar. Toque no botão de compartilhamento e vá em “Exportar Originais Não Modificados”. Escolha o dispositivo de armazenamento (na seção “Locais”). Toque em Salvar.

Fácil, não?! 🙂