Leitura de 1 minuto

Como identificar os símbolos de etiquetas de roupas no app Fotos [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
04/02/2025 • 08:00

O iPhone e o iPad possuem algumas dicas bacanas para quem quer tornar a sua vida ainda mais fácil. Uma delas está relacionada diretamente ao aplicativo nativo Fotos (Photos).

Em idiomas compatíveis com a Pesquisa Visual (Visual Look Up), você pode identificar o significado dos símbolos de etiquetas das suas roupas sem precisar recorrer ao Google ou a uma tabela. Confira como utilizar isso na prática! 👕

YouTube video

Idiomas compatíveis

Para usar essa identificação, é preciso que o seu iPhone ou iPad esteja configurado em um destes idiomas:

  • Alemão
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Italiano
  • Japonês

Como usar a identificação de etiquetas

Capture a foto da etiqueta da roupa que quiser identificar. Em seguida, abra o app Fotos e selecione-a.

Você notará que o botão “i” (na barra inferior) passará a contar com algumas estrelas em volta.

Toque nele e depois em “Look Up Laundry Care” para abrir os resultados e visualizar o que cada um deles significa.

Bacana demais! 🤩

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
