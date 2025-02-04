Como identificar os símbolos de etiquetas de roupas no app Fotos [iPhone e iPad]

O iPhone e o iPad possuem algumas dicas bacanas para quem quer tornar a sua vida ainda mais fácil. Uma delas está relacionada diretamente ao aplicativo nativo Fotos (Photos).

Em idiomas compatíveis com a Pesquisa Visual (Visual Look Up), você pode identificar o significado dos símbolos de etiquetas das suas roupas sem precisar recorrer ao Google ou a uma tabela. Confira como utilizar isso na prática! 👕

Idiomas compatíveis

Para usar essa identificação, é preciso que o seu iPhone ou iPad esteja configurado em um destes idiomas:

Alemão

Espanhol

Francês

Inglês

Italiano

Japonês

Como usar a identificação de etiquetas

Capture a foto da etiqueta da roupa que quiser identificar. Em seguida, abra o app Fotos e selecione-a.

Você notará que o botão “i” (na barra inferior) passará a contar com algumas estrelas em volta.

Toque nele e depois em “Look Up Laundry Care” para abrir os resultados e visualizar o que cada um deles significa.

Bacana demais! 🤩