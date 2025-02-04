Como identificar os símbolos de etiquetas de roupas no app Fotos [iPhone e iPad]

O iPhone e o iPad possuem algumas dicas bacanas para quem quer tornar a sua vida ainda mais fácil. Uma delas está relacionada diretamente ao aplicativo nativo Fotos (Photos).
Em idiomas compatíveis com a Pesquisa Visual (Visual Look Up), você pode identificar o significado dos símbolos de etiquetas das suas roupas sem precisar recorrer ao Google ou a uma tabela. Confira como utilizar isso na prática! 👕
Idiomas compatíveis
Para usar essa identificação, é preciso que o seu iPhone ou iPad esteja configurado em um destes idiomas:
- Alemão
- Espanhol
- Francês
- Inglês
- Italiano
- Japonês
Como usar a identificação de etiquetas
Capture a foto da etiqueta da roupa que quiser identificar. Em seguida, abra o app Fotos e selecione-a.
Você notará que o botão “i” (na barra inferior) passará a contar com algumas estrelas em volta.
Toque nele e depois em “Look Up Laundry Care” para abrir os resultados e visualizar o que cada um deles significa.
Bacana demais! 🤩